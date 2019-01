Allgemein | STAR NEWS

So schlecht steht es um Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne sagt seine Europa-Tour ab (70).

Viele Fans waren bereits voller Vorfreude: Denn im Februar sollte der Kultrocker mit seiner 'No More Tours 2'-Tournee für vier Konzerte nach Deutschland kommen. Doch nun gab Ozzy via Social Media bekannt, die geplante Tour falle aus. Der Grund: Seiner Gesundheit zuliebe müsse sich der 70-Jährige eine Schonzeit gönnen.

Auf Instagram schreibt der legendäre Musiker an seine Fans gerichtet: "Ich bin völlig am Boden zerstört, weil ich die Europa-Konzerte meiner Tour verschieben muss. Es scheint so, dass seit Oktober alles, was ich anfasse, zu Scheiße geworden ist." Aufgrund einer schweren Grippe und einer Bronchitis hätten ihm die Ärzte verboten, vorerst auf die Bühne zurückzukehren. Doch trotz der Zwangspause ist sich Ozzy sicher, dass er seine Auftritte nachholen wird. Und auch mit der geplanten Vorband Judas Priest will er noch Europas Bühnen rocken.

Weiter heißt es in dem emotionalen Statement des britischen Künstlers: "Ich möchte mich bei all meinen Fans, die über die Jahre so treu waren, meiner Band, meiner Crew und bei Judas Priest entschuldigen, dass ich euch alle im Stich gelassen habe."

Wann genau Ozzy Osbourne seine Tournee nachholen wird, steht noch nicht fest. Sollten die Ärzte jedoch grünes Licht geben, könnte der Schock-Rocker bereits im September dieses Jahres auf die Bühne zurückkehren.

