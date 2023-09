Allgemein | STAR NEWS

Quad-Unfall mit jahrzehntelangen Folgen: Ozzy Osbourne muss erneut unters Messer

DE Showbiz - Ozzy Osbourne (74) zahlt bis heute den Preis für einen Quad-Unfall, den er 2003 baute. Im Podcast ‘The Osbournes’ verriet der Black-Sabbath-Star, dass er unter starken Schmerzen leidet und mittlerweile zum vierten mal operiert werden muss.

Zwei Wirbel zerschmettert

"Mein unterer Rücken ist... Ich bekomme eine Epiduralanästhesie, weil sie entdeckt haben, dass es den Hals getroffen hat. Unter dem Hals gibt es zwei Wirbel, an denen mich das Bike getroffen hat und die hinüber sind, es ist nichts mehr von ihnen übrig", erklärte Ozzy. "Alles, was ich weiß... ist, dass ich im Moment sehr viel Schmerzen habe. Ich fühle mich sehr unwohl." Tochter Kelly fragte, ob er eine zweite Meinung eingeholt habe, worauf Ozzys Ehefrau Sharon antwortete: "(Der Arzt) sagte ‘Sehen Sie, wir wissen nicht, ob es klappt. Wir holen eine zweite und dritte Meinung ein.’ Und das macht er jetzt."

Ozzy Osbourne ist eine lebende Baustelle

Ozzy Osbourne war 2003 mit seinem Quad verunglückt und musste sich Metallstäbe in den Körper einsetzen lassen. 2019 stürzte er jedoch, was die Metallstäbe destabilisierte – so brauchte er eine weitere Operation. "Was jetzt geschieht... in meinem Rücken haben sich die zwei Bandscheiben und die Muskeln an meinen Schultern vom Skelett gelöst, und darum lehne ich mich so vor, als würde die Schwerkraft meinen Kopf runterziehen", erläuterte der schmerzgeplagte Star im Podcast." Als (der Arzt) das sagte, dachte ich ‘So laufe ich schon mein ganzes Leben.’" Sharon hakte nach: "Ich sagte zu Ozzy ‘Warum bist du immer so gelaufen?’ Und er sagte: ‘Ich dachte, das sei cool, als ich jung war.’" Es ist beileibe nicht das einstige gesundheitliche Problem, das den Rockstar plagt: 2020 offenbarte Ozzy Osbourne, dass bei ihm Parkinson festgestellt wurde, zudem musste er sich kürzlich ein Blutgerinnsel aus einer Arterie entfernen lassen.

