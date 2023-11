Allgemein | STAR NEWS

Ozzy Osbourne hegt selbst Zweifel: Endgültiges Bühnen-Aus für den Rockstar?

DE Showbiz - Ozzy Osbourne (74) wollte so gern wieder vor einem Publikum auftreten, aber der Rocker ('Dreamer') muss sich jetzt wohl damit abfinden, dass das nicht mehr passiert. Sein Körper macht einfach nicht mehr mit.

“Was ist der verdammte Sinn?”

Der Sänger unterzog sich im Juni 2022 einer Operation, um die Schäden eines Sturzes aus dem Jahr 2019 zu beheben, aber die Operation verlief nicht nach Plan und machte Auftritte zunichte. "Ich werde mich nicht hinstellen und einen halbherzigen Ozzy spielen, der nach Mitleid sucht", erklärte der Star dem 'Rolling Stone UK' "Was ist der verdammte Sinn darin? Ich gehe da nicht in einem verdammten Rollstuhl hin." Es wird vermutet, dass der Black-Sabbath-Star bei seinem Sturz im Jahr 2019 die Metallstangen, die ihm nach einem ATV-Unfall im Jahr 2003 eingesetzt worden waren, verschoben hat und er sich weiteren Operationen unterziehen musste. Der Brite teilte mit, dass die Operation 2022 "drastisch schief" gegangen sei und ihn praktisch "verkrüppelt" habe.

Ozzy Osbourne muss den Tatsachen ins Auge sehen

Neben den Folgen der Operation kam 2020 noch die Diagnose Parkinson hinzu, hier sind die Symptome langsame Bewegungen, steife Muskeln und unwillkürliches Muskelzittern. Alles keine Sachen, die zu den energiegeladenen Konzerten passen, die Ozzy Osbourne so gerne gegeben hat. "Ich nehme jeden Tag wie er kommt, und wenn ich wieder auftreten kann, werde ich es tun", erklärte er. "Aber es ist, als ob ich mich von der besten Beziehung meines Lebens verabschieden müsste. Zu Beginn meiner Krankheit, als ich aufhörte zu touren, war ich wirklich sauer auf mich, die Ärzte und die Welt. Aber mit der Zeit habe ich mir gesagt: 'Nun, vielleicht muss ich diese Tatsache einfach akzeptieren.'" In dem Interview verriet Ozzy Osborne auch, dass er und seine Frau Sharon Osbourne kürzlich darüber diskutiert haben, wie lange er noch leben könnte: "Im besten Fall habe ich noch 10 Jahre, aber wenn man älter ist, nimmt die Zeit an Geschwindigkeit zu."

