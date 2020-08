Allgemein | STAR NEWS

Simone Thomalla unter Beschuss: “Die Liebe lohnte sich nicht mehr”

DE German Stars - Bei 'Promi Big Brother' brodelt die Gerüchteküche - das ist nichts ungewöhnliches. Doch dass zwei Personen im Mittelpunkt stehen, die nicht im Haus sind, kommt dann doch nicht jeden Tag vor. Und so findet sich plötzlich Schauspielerin Simone Thomalla (55, 'Tatort') im Kreuzfeuer der Kritik wieder.

Werner Hansch teilt aus

Die ehemalige Partnerin des Anfang 2019 verstorbenen Fußball-Managers Rudi Assauer (†74) soll ihren Freund 2009 verlassen haben, weil dieser seine beginnende Demenz vor der Öffentlichkeit geheim hielt. Das behauptet zumindest der ehemalige Sportreporter Werner Hansch (81), der zurzeit bei 'Promi Big Brother' um die Gunst des Publikums tratscht. Belegen lässt sich das natürlich nicht, und Assauers ehemalige Frau Britta (52) hat auch eine ganz andere Meinung.

Simone Thomalla schweigt

Gegenüber 'Bild' erzählt sie: "Sehr amüsant! Ich meine, dass sie das 'in guten wie in schlechten Zeiten' nicht richtig verstanden hat, obwohl sie immer geheiratet werden wollte, stimmt eher." Sie macht Simone Thomalla schwere Vorwürfe: "Als Rudi krank und nicht mehr rentabel war, lohnte sich auch die Liebe nicht mehr, so kommt mir das vor." Aber auch Britta Assauer kann ihre Behauptungen letztlich nicht belegen. Simone Thomalla hat bisher zum Thema geschwiegen. Ob sich die Schauspielerin überhaupt verteidigen muss, sei einmal dahingestellt, schließlich handelt es sich bei Demenz um eine Krankheit, die besonders schwer für die Angehörigen ist. Vorwürfe wird Simone Thomalla da wohl niemand machen.