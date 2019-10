Allgemein | STAR NEWS

Simone Thomalla: Stürmische Geburtstagsgrüße an ihren Schatz

DE German Stars - Simone Thomalla (54) schießt ihren Freund in den Wind – allerdings nur lieb gemeint und zum Geburtstag. Die Schauspielerin ('Tatort') ist bereits seit zehn Jahren mit Silvio Heinevetter zusammen, und zum 35. Geburtstag am Montag (21. Oktober) durfte es dann auch mal ein besonderes Posting sein. Sie teilte ein Bild von ihrem Liebsten, auf dem er mit sehr zerrupfter Frisur zu sehen ist.

Vom Winde verweht

"Auf ein weiteres stürmisches Jahr", schreibt Simone unter das Foto, dass sie auf ihrem Instagram-Account hochlud. Außerdem wünscht sie ihrem Freund: "Das Beste für dich … in Liebe." Das Video, aus dem das Bild gemacht wurde, hat wohl ihre Tochter Sophia Thomalla (30) wieder ausgegraben. Der Handballer postete den kurzen Clip auf seinem eigenen Account und schrieb amüsiert dazu: "Da hat jemand im Archiv gekramt. Danke @sophiathomalla und an alle, die an mich gedacht haben. Und der Rest sputet sich gefälligst."

Simone Thomalla führt bald Fernbeziehung

Solche kleinen Witzeleien miteinander sind offenbar für die Beziehung der beiden wichtig und hoffentlich behalten sie sich diese auch bei, wenn daraus demnächst eine Fernbeziehung wird. Ab der Saison 2020 wird der Sportler von den Füchsen Berlin zum MT Melsungen nach Hessen wechseln und seine Freundin, die in Berlin bleiben will, zurücklassen. Trotzdem will Simone ihren Freund weiter "unterstützen und da sein, wann und wo es geht", wie sie vor Kurzem auf Instagram erklärte.

