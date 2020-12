Allgemein | STAR NEWS

Nach Corona-Test: Simone Thomalla tröstet Freund Silvio Heinevetter

DE Deutsche Promis - Simone Thomalla (55) und Silvio Heinevetter (36) hatten sich schon so gefreut, dass seine Quarantänezeit vorüber war. Weil einige Team-Mitglieder des Handball-Profis positiv auf Corona getestet worden waren, musste Silvio sich ebenfalls isolieren. Doch die Hoffnung, dass er verschont geblieben sein könnte, erfüllte sich nicht, denn jetzt bekam auch er ein positives Testergebnis.

Einsame Corona-Weihnachten für Simone Thomalla

"Endlich letzter Tag in Quarantäne. Das muss gefeiert werden!!!" hatte Silvio sich vor drei Wochen auf Instagram gefreut. Doch mit einem Wiedersehen wird es so bald nichts: Simone muss weiter allein in Berlin vor verweilen, während Silvio in Kassel bleibt. "Ich wünsche euch trotz allem 'Schöne Weihnachten'. Bei mir bleibt es still...... es ist wie es ist !!! Passt auf euch auf und bleibt gesund", schreibt Simone nun auf Instagram zu einem stimmungsvollen Bild, das sie vor einem Weihnachtsschlitten zeigt.

Simone tröstet Silvio aus der Ferne

Ihre Hashtags "#binbeidir" und "#traurig" zeigen, dass sie versucht, das beste daraus zu machen und ihren Silvio aus der Ferne zu trösten. Der trägt die schlechte Nachricht mit Fassung und postete ein Video, das ihn mit mit einem Waffelbecherchen Eierpunsch zeigt: "Eggnog soll helfen", scherzt er, doch sein Blick sagt mehr als tausend Worte. Simone Thomalla und Silvio Heinevetter können sich also nur in Geduld üben und versuchen, sich damit zu trösten, dass das Wiedersehen dann umso schöner wird.