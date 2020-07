Allgemein | STAR NEWS

Silvia Wollny: Wutrede aus dem Urlaub

DE German Stars - Wer träumt nach Monaten des Lockdowns nicht von Sonne, Strand und Meer? Silvia Wollny (55) hat diesen Traum in die Wirklichkeit umgesetzt und ist mit ihrer Familie in den Türkei-Urlaub geflogen.

Keine Quarantäne

Doch viele Nutzer auf Social Media gönnen den Reality-Stars ('Die Wollnys — Eine schrecklich große Familie') diese Erholung nicht. Schließlich gilt die Türkei als Corona-Risikoland. Silvias Urlaubs-Postings ernten daher auch massive Kritik von einigen ihrer Follower. Die wollte das Familienoberhaupt allerdings nicht auf sich sitzen lassen und postete eine knallharte Ansage an die Hater. "Es gibt da einige Menschen, die vergewaltigen komplett ihre Tastatur, nur um beleidigend zu werden", schimpft Silvia. In Quarantäne werden sie und ihre Familie nicht gehen, weil sie am Flughafen einen Test machen.

Silvia Wollny liebt den leeren Strand

Die Türkei, so Silvia Wollny weiter, sei eigentlich gar nicht so gefährlich wie die Nord- oder Ostsee. Dort sei das Meer "voll mit Touristen", die Infektionszahlen würden steigen. "Schaut es euch ganz einfach hier an, wie schön es ist, wie leer es ist", fährt der Reality-Star fort. Zudem würde in der Türkei im Gegensatz zu Deutschland noch immer drauf geachtet, dass zum Beispiel Einkaufswagen desinfiziert werden. Letztlich solle jeder selbst entscheiden, wo er jetzt Urlaub macht. Ob das Silvia Wollnys Hater jetzt ruhigstellt?