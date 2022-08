Allgemein | STAR NEWS

Silvia Wollny im Omaglück: Das nächste Enkelkind ist unterwegs

DE Deutsche Promis - Ganz offen und doch geheimnisvoll: So verkündete Silvia Wollny (57) spät am Dienstagabend (23. August) auf Instagram, dass sie wieder Oma wird. Die Reality-Queen freut sich bereits über eine große Enkelschar, und jetzt ist wieder Nachwuchs unterwegs.

Das Glück trägt einen Namen — oder auch nicht

Wer in ihrer Familie jetzt allerdings schwanger ist, erfahren wir nicht. Die TV-Mutter teilte lediglich eine Schwarzweiß-Aufnahme, auf der ein Ultraschallbild sowie ein positiver Schwangerschaftstest mit zwei Strichen zu sehen sind. Dazu schrieb sie: "Wenn aus Liebe Leben wird, trägt das Glück einen Namen. Wir freuen uns auf dich. Ich werde wieder Oma." Doch gerade einen Namen bekommen wir eben nicht, denn wer in ihrer zweifellos zahlreichen Kinderschar, die eine eigene Fußballmannschaft aufstellen könnte, jetzt Nachwuchs erwartet, ließ die werdende Oma erst einmal offen. Ein ganz bisschen Familiengeheimnis konnte sie also doch noch bewahren.

Wer macht Silvia Wollny erneut zur Oma?

Silvia Wollny, Star der Realityserie 'Die Wollnys — Eine schrecklich große Familie', ist selbst ja eigentlich noch gar nicht so alt, doch sie wurde bereits mit 36 erstmals Großmutter. Jetzt dürfen die Fans spekulieren, wer denn das nächste Enkelkind abliefert. Zuletzt sorgte Tochter Lavinia im Februar dafür, dass die Wollnys ihrem Namen als Riesenfamilie auch wirklich alle Ehre machen, als sie zum ersten Mal Mutter wurde. Im Mai 2021 wurde es dramatisch, als Lavinia mit einem Not-Kaiserschnitt von Zwillingen entbunden wurde. Wir sind gespannt, welches ihrer Kinder Silvia Wollny dieses Mal mit Omafreuden beglückt.

Bild: picture alliance / Wedel/Kirchner-Media | Wedel/Kirchner-Media