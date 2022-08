Allgemein | STAR NEWS

Es geht Schlag auf Schlag:…und noch ein Wollny-Baby!

DE Deutsche Promis - Es hört überhaupt nicht mehr auf mit dem Kindersegen bei Familie Wollny. Am Dienstagabend (23. August) meldete sich eine überglückliche Silvia Wollny bei ihren 460.000 Followern auf Instagram und verkündete, dass sie wieder Oma wird.

Noch eine freudige Nachricht

Wer in ihrer Familie jetzt allerdings schwanger ist, erfuhren wir zu dem Zeitpunkt nicht. Die Reality-Darstellerin ('Die Wollnys — Eine schrecklich große Familie') teilte lediglich eine Schwarzweiß-Aufnahme, auf der ein Ultraschallbild sowie ein positiver Schwangerschaftstest mit zwei Strichen zu sehen sind. Dazu schrieb sie: "Wenn aus Liebe Leben wird, trägt das Glück einen Namen. Wir freuen uns auf dich. Ich werde wieder Oma." Nur rund 24 Stunden später legte das Familienoberhaupt nach: Silvia teilte eine Zeichnung von zwei kleinen Füßen mit Herzchen und schrieb: "Heute kam die freudige Nachricht, dass ich zwei mal Oma werde."

Silvia Wollny hat 11 Kinder geboren

Nun hat Silvia Wollny ohnehin schon alle Hände voll zu tun. Mit Tochter Lavinia (22), die zum ersten Mal Mutter wird, ist sie in der neuen Folge ihrer Reality-Soap beim Arztbesuch zu sehen. Lavinia hat Angst vor den Geburtsschmerzen, will einen geplanten Kaiserschnitt. Davon ist Mama wenig beeindruckt: "Ihr seid alles Schissbuchsen…Ich hab zehn normal gekriegt und das letzte mit Kaiserschnitt", so Silvia, doch ihre Tochter lässt sich davon nicht beeindrucken. Ihre Mutter ist eben eine harte Nummer, und sie selbst hat Angst: "Schiss habe ich einfach. Deshalb nehme ich halt dann so gesehen den einfacheren Weg und nehme den Kaiserschnitt." Ob Silvia Wollny ihre Tochter doch noch überzeugen kann?

Bild: picture alliance / Wedel/Kirchner-Media | Wedel/Kirchner-Media