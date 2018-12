Allgemein | STAR NEWS

Silvia Wollny ist wieder Großmutter geworden

Die 13-köpfige Großfamilie von Silvia Wollny (53) darf sich über weiteren Zuwachs freuen.

Die Wollnys sind bekanntermaßen eine 'schrecklich große Familie' - und jetzt sind sie sogar noch größer geworden. Denn Silvias 18-jährige Tochter Calantha hat ihr Baby zur Welt gebracht. Zur Erinnerung: Anfang Juli postete das Wollny-Oberhaupt ein Ultraschallfoto und verriet kurze Zeit später, dass Calantha schwanger sei.

Nun war es wieder die stolze Oma, die die frohe Botschaft der Geburt auf ihrem Instagram-Account in die Welt hinaus schickte. Zu einem Foto, das die kleinen Füße des Mini-Wollnys zeigt, schreibt die 53-Jährige:

"Ihr Lieben, schaut mal, wir sind schon seid 6:00 Uhr unterwegs um 8:33 Uhr hat Calantha ihr Baby bekommen: 50 cm klein und 3465g leicht. Ihr und dem Baby geht es gut."

Name und Geschlecht verriet Silvia jedoch nicht. Fans der TV-Stars können aber darauf hoffen, weitere Neuigkeiten über das Baby in den neuen Folgen 'Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie' zu erfahren. Denn ab Anfang Januar läuft die 11. Staffel der Reality-TV-Show, in der sich alles rund um das Leben der Großfamilie Wollny dreht, die stetig weiter wächst.

