Silvia Wollny: Ganz die stolze Oma

DE German Stars - Frohe Botschaft auf dem Instagram Account von Silvia Wollny (54). Die Großfamilie der Reality-Ikone ('Die Wollnys — eine schrecklich große Familie') wächst und wächst.

Eine Woche geheim gehalten

Am Mittwoch verkündete der TV-Star, dass seine Tochter Sylvana (27) erneut Mutter geworden ist. "Ich wurde wieder stolze Oma. Eine Woche ist es schon her, da sieht man mal, wie schnell die Zeit vorbei geht", schrieb das glückliche Familienoberhaupt neben einem Foto einer kleinen Babyhand. Ob die sechsjährige Celina-Sophie, das erste Kind von Sylvana und deren Partner Florian Köster (36), einen Bruder oder eine Schwester bekommen hat, ließ Silvia Wollny dabei offen. Auch der Name ist folglich noch ein Geheimnis.

Alle freuen sich mit Silvia Wollny

Fans freuten sich mit der Reality-Queen, die für ihre schroffe Art geliebt wird. Rund 20.000 Mal wurde innerhalb kürzester Zeit bereits der Herzchen-Button geklickt. "So schön, herzlichen Glückwunsch", schrieb ein Fan, während ein anderer bestätigte: "Meine Süße ist auch ein Jahr alt und ich weiß nicht, wo die Zeit geblieben ist." Jetzt warten die Follower also gespannt auf weitere Details. Herzlichen Glückwunsch an Familie Wollny!

