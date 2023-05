Allgemein | STAR NEWS

Sie darf sogar probewohnen: Ein guter Freund spendiert Nadja Abd El Farrag eine Wohnung

DE Deutsche Promis - So eine Chance bekommen wenige, deren Leben aus dem Ruder gelaufen ist. Nadja Abd El Farrag (58) wagt — nicht zum ersten Mal — einen kompletten Neuanfang. Doch dieses Mal könnte alles anders werden, denn die Moderatorin hat Hilfe.

Tatkräftige Hilfe

Ihr guter Freund, der Hamburger Immobilienunternehmer und Radiomoderator Andreas Ellermann (58) greift Naddel kräftig unter die Arme. In einem Interview auf seinem YouTube-Kanal hatte sie ihm vor wenigen Tagen gestanden: "Eigentlich unterstützen mich meine Eltern." Jetzt reicht auch der Millionär, Freund von Patricia Blanco (52), ihr eine helfende Hand. Er stellt ihr eine Wohnung am Rande Hamburgs zur Verfügung, die sich die Bohlen-Ex unter mehreren Behausungen selbst ausgesucht hatte. 'Bild' schreibt etwas von "70 qm, zwei Zimmer, eigener Kamin, alles im amerikanischen Stil."

Nadja Abd El Farrag startet in ein neues Leben

Nadja Abd El Farrag bekam sogar noch ein paar Einzugsgeschenke. In Andreas Ellermanns Instagram Story ist zu sehen, wie ein Ledersofa angeliefert wird, zudem will er ihr noch einen Kühlschrank in die Wohnung stellen. "Den werde ich ihr noch mit vielen Leckereien wie Lachs und Kaviar füllen", so der Unternehmer zu 'Bild' und fügte hinzu: "Dann muss Naddel endlich allein klarkommen. Sie kann erst mal eine Zeit Probewohnen, ob sie mit der Wohnung und der Umgebung zufrieden ist. Sonst müssen wir weiter suchen. Ich werde sie beraten und coachen, damit sie endlich in ihr neues Leben arten kannst." Hilfe zur Selbsthilfe also. "Ich freue mich sehr auf den Rest des Umzugs, der in den nächsten Tagen folgt. Ich bin total happy", freute sich Nadja Abd El Farrag.

