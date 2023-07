Allgemein | STAR NEWS

Nadja Abd el Farrag und ihr Comeback: Der erste große Auftritt kommt am Wochenende

DE Deutsche Promis - Pril-Blumen, bunte Schlaghosen und vor allem Schlager, Schlager, Schlager… Am kommenden Wochenende steht Hamburg wieder einmal ganz im Zeichen der Musik aus den Siebzigern: Der Schlagermove ist in der Stadt. Herzstück des großen Festumzugs am Sonnabend auf St. Pauli sind die bunt geschmückten Trucks, die das leiderprobte Viertel mit Guter-Laune-Musik beschallen. In diesem Jahr wird Nadja Abd el Farrag (58) auf einem von ihnen ihren Comeback-Auftritt feiern.

Naddel ist dankbar

Schon seit Wochen bereiten die ehemalige Moderatorin und ihr Gönner, der Hamburger Radiomoderator und Immobilien-Investor Andreas Ellermann, ihren Auftritt vor. So haben sie bereits eine Coverversion von Rex Gildos 'Fiesta Mexicana' aufgenommen. "Toll, dass Andreas das mit mir macht. Endlich kann ich wieder singen. Ich bin ihm sehr dankbar für die Chance", schwärmte die Bohlen-Ex gegenüber 'Bild'. Den Song wollen die beiden am Sonnabend auf dem Truck der Boulevardzeitung zum Besten geben. Als zweiten Track haben sie 'Ich bin verliebt in die Liebe' geplant. Auf Instagram gab es bereits einen Vorgeschmack.

Was läuft zwischen Nadja Abd el Farrag und Andreas Ellermann?

In einem Clip ist zu sehen, wie Nadja Abd el Farrag und Andreas Ellermann im Studio den Schlager-Klassiker von Chris Roberts schmettern. Bei der Textzeile "Ich bin verliebt in die Liebe…und vielleicht auch in dich!" schauen sie sich tief in die Augen. Klar, dass da spekuliert wird, denn in letzter Zeit sieht man die beiden viel zusammen. Doch laut 't-online' bestreitet Andreas Ellermann, dass da mehr als Freundschaft und Gönnertum im Spiel ist: "Es ist alles rein freundschaftlich. Ich versuche, sie wieder aufzubauen. Sie setzt ja auf mich und ich habe das angenommen. Also, sie ist sozusagen meine Freundin, der ich helfen will."

