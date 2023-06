Allgemein | STAR NEWS

Nadja Abd el Farrag: Startet Naddel jetzt als Schlagersängerin neu durch?

DE Deutsche Promis - Nadja Ab del Farrag (58), die den meisten als Bohlen-Ex unter ihrem Spitznamen Naddel bekannt ist, hat den Ballermann im Visier. Ihr Unterstützer, der Multimillionär Andreas Ellermann (58), hat Naddel ins Aufnahmestudio verfrachtet, wo sie den alten Gassenhauer ‘Fiesta Mexicana’ von Rex Gildo neu eingesungen hat. Der Beginn einer wunderbaren Karriere?

Neuer Anlauf am Ballermann

Naddel wollte zuletzt 2019 ihr Glück auf Mallorca probieren. Damals sollte sie zweimal pro Woche in Krümels Stadl singen, nutzte ihre Chance jedoch nicht. Dieses Mal will sie es wirklich wissen! "Wir wollen nächste Woche noch einen weiteren Titel aufnehmen", sagte Naddel zu ‘Bild’. "Toll, dass Andreas das mit mir macht. Endlich kann ich wieder singen. Ich bin ihm sehr dankbar für die Chance." Ellermann, der mit Naddels notorischer Unzuverlässigkeit auch bereits Bekanntschaft machen durfte, aber nicht verzagt, ist ebenfalls happy: "Naddel hat jetzt endlich einen neuen Job als Sängerin, und wir beide haben mächtig Spaß."

Naddels Premiere in Hamburg

Beim Hamburger Schlager-Move soll Naddel am 8. Juli ihren ersten Auftritt haben und bei dem beliebten Straßenfest für Stimmung sorgen. "Wir werden richtig einheizen", kündigt Andreas Ellermann an. Dann könnte Naddel endlich wieder eigenes Geld verdienen, nachdem sie zwischenzeitlich auf die Hilfe ihrer Eltern angewiesen war und von Andreas Ellermann Unterstützung beim Umzug in eine neue Wohnung bekam. Für den Unternehmer ist das eine Ehrensache: "Ich kenne Nadja seit vielen Jahren und es ist für mich selbstverständlich, dass ich ihr helfe", sagte er vor einigen Wochen zu ‘Bild’. Hoffentlich kann Nadja Ab del Farrag ihre neue Chance auf finanzielle Unabhängigkeit nutzen.

Bild: Jens Kalaene/picture-alliance/Cover Images