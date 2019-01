Allgemein | STAR NEWS

Sia: Christian Siriano zu neuem Rekord angetrieben

Sia (43) hat ihren Kollegen angetrieben.

Die Musikerin (‘Cheap Thrills’) ist bekanntlich so privat wie kaum ein anderer Star. Es sind kaum Details aus ihrem Privatleben an die Öffentlichkeit gedrungen und Sia liegt auch daran, dass das so bleibt. Bekannt ist lediglich, dass sie 2014 den Regisseur Erik Anders Lang auf ihrem Anwesen in Palm Springs, Kalifornien, heiratete. Ihr Hochzeitskleid stammte dabei von ihrem guten Freund Christian Siriano (33). Der musste sich ganz schön zusammenreißen, um Sias Anforderungen erfüllen zu können, wie sich die Musikerin nun lachend im Interview mit dem ‘InStyle’-Magazin erinnert: "Du hast zwei Tage Zeit, mein Hochzeitskleid zu entwerfen! Wir werden so gut wie morgen heiraten, musst du wissen! Also hat er mir zwei Kleider fertig gemacht, die ich beide getragen habe. Es war eine fantastische Hochzeit. Ich habe mich wundervoll gefühlt. Ich habe mich wunderschön gefühlt. Es war solch eine Wirbelwind-Aktion."

So amüsant fand Christian Siriano Sias Forderung nach der Lieferung eines Hochzeitskleides in nur zwei Tagen allerdings nicht, wie er zugibt. Ironisch merkt er im Interview an: "Das war ein spaßiger Anruf …"

Allerdings wollten weder Sia noch der Designer verraten, wie die beiden Kleider denn ausgesehen haben. Fotos von der Hochzeit gibt es nämlich nicht im öffentlichen Raum. Trotz Christians Meisterleistung hielt die Ehe zu Erik Anders Lang nicht. Sia und der Filmemacher trennten sich 2016.

