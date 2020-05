Allgemein | STAR NEWS

Sia: Die Sängerin hat zwei Söhne adoptiert

DE Showbiz - Sia (44) ist immer wieder für eine Überraschung gut. Nachdem die Sängerin ('Chandelier') im letzten Jahr während eines Interviews eher beiläufig erwähnte, dass sie ein Kind adoptiert hatte, legte sie jetzt noch einen drauf.

Sia hat zwei Teenager im Haus

Erstmals sprach die Australierin davon, dass sie nicht nur ein Kind hat, sondern gleich zweifache Mutter ist. Der Star hat zwei Jungen adoptiert, die sich in Pflege befanden, bevor Sia ihnen ein neues Zuhause gab. Dabei standen sie zu dem Zeitpunkt bereits kurz davor, aus dem Pflegesystem auszuscheiden, wie die Sängerin in einem Interview mit dem Radiosender SiriusXM Hits verriet: "Sie waren beide zu dem Zeitpunkt 18 Jahre alt. Ich liebe sie." Doch wie läuft es im Lockdown mit zwei mittlerweile 19-Jährigen? Jeder von ihnen reagiere anders auf die ungewohnte Situation, erklärte Sia.

Der Lockdown ist nicht einfach

"Sie finden es beide ziemlich schwierig, einer mehr als der andere", so der Star. "Aber beide machen Dinge, die im Moment wirklich gut für sie sind, Dinge, die wirklich helfen. Es passiert eine ganze Menge in Sachen Lernen und Ausbildung, und das ist wirklich gut für die beiden." Damit ist Sia offener denn je mit ihrem Privatleben gewesen. Im vergangenen Jahr hatte sie in einem Interview mit dem Magazin GQ lediglich erwähnte, dass sie gerade einen Sohn adoptiert habe. Ob Sias Kids miteinander verwandt sind, ist nicht bekannt.