Showbiz-Traumpaar: Das ist Rita Oras neuer Freund

DE Showbiz - Fand Rita Ora (30) ihr Glück Down Under? Die Sängerin ('For You') filmt zurzeit die australische Version der Talentshow 'The Voice'. Am Rande ihrer Arbeit soll sie ihren neuen Freund kennengelernt haben.

"Seit Anfang März ein Paar"

Seit vergangene Woche ein Foto auf Social Media auftauchte, auf dem Rita den neuseeländischen Starregisseur Taika Waititi (45, 'Jojo Rabbit') umarmt, wollen die Gerüchte nicht verstummen, die Sängerin sei wieder liiert. Angeblich sollen die beiden bereits seit einem Monat ein Paar sein. Die britische 'Sun' hat mit einem Insider gesprochen, der zu berichten weiß: "Sie sind seit Anfang März ein Paar, haben es aber bislang nicht an die große Glocke gehängt. Doch alle ihre Freunde wissen von der Beziehung. Sie stehen wirklich aufeinander."

Rita Ora steht auf Filmemacher

Als Rita Ora vor kurzem das Bild mit ihrem Liebsten gepostet hatte, wussten die Fans nicht, wen sie da vor sich hatten. Sie freuten sich jedoch für ihren Star, der offenbar ein Faible für Filmemacher hat: Bis Anfang des Jahres war Rita mit dem französischen Regisseur Romain Gavras (39) zusammen.

Taika Waititi dreht zurzeit in Australien 'Thor: Love and Thunder', unter anderem mit Chris Hemsworth (37) und Matt Damon (50). Findige Paparazzi hatten den Regisseur und seine Stars gemeinsam mit Rita und Chris' Frau Elsa Pataky (44) erspäht, wie sie in Sydney aus einem Privatflugzeug stiegen. Das Leben Down Under scheint es gut mit Rita Ora zu meinen.

