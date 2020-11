Allgemein | STAR NEWS

Shirin David: Slut Shamer sollten sich was schämen

DE German Stars - Ihr Management hatte ihr geraten, sich nicht zu politischen oder religiösen Themen zu äußern, doch darauf pfeift Shirin David (25). Es gibt nämlich gleich mehrere Dinge, die der Rapperin ('Gib ihm') besonders am Herzen liegen.

Frauen gegen Frauen

In ihrer Instagram Story prangerte die Musikerin Menschen an, die Slut Shaming betreiben. Damit werden Angriffe ganz besonders gegen Frauen bezeichnet, die sich mit ihrem Outfit und vor allem sexuellen Verhalten scheinbar außerhalb der von ihnen erwarteten Norm bewegen. Normen sind nichts für Shirin, doch dafür will sie sich nicht schämen müssen. Sie hob hervor, dass Slut Shaming keinesfalls eine reine Männersache sei: Viele Frauen würden sich gegenseitig Slut-Shamen. Sie postete ein Zitat der amerikanischen Feministin Leora Tanenbaum, in dem es unter anderem heißt: "Slut Shaming ist eine einfache Möglichkeit, sich mächtig zu fühlen." Man würde sich in der sozialen Hackordnung über andere erheben.

Shirin David hat viel gelernt

Doch nicht nur im Miteinander der Geschlechter sieht Shirin Probleme, denn auch zu anderen Themen will sie ab sofort deutlich Stellung beziehen. Sie habe in diesem Jahr — ganz besonders durch die Bewegung 'Black Lives Matter' — verstanden, wie wichtig es sei, sich deutlich zu positionieren. "Es hat ein Bewusstsein in mir gschaffen, dass ich nicht mehr einfach sagen möchte 'Ich bin gegen Diskriminierung jeglicher Art', sondern pro-aktiv etwas dagegen tun möchte."

Es sei zwar ein anstrengendes Jahr gewesen, so Shirin weiter, aber es habe sie auch viel gelehrt. "Ich habe viel gelesen (Internet sei Dank) und lerne immer noch jeden Tag dazu. Keine Ahnung, ob man irgendwann überhaupt alles wissen kann." Von soviel Weisheit könnte sich so manch anderer Popstar noch eine Scheibe bei Shirin David abschneiden!