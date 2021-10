Allgemein | STAR NEWS

Shirin David schämt sich nicht: “Ich bereue keinen Eingriff”

DE Deutsche Promis - Shirin David (26) hat keine Geheimnisse — zumindest keine, die ihre Schönheit betreffen. Die Rapperin ('Lieben wir') steht ganz offen dazu, dass sie der Natur etwas auf die Sprünge geholfen hat.

Keine Reue

Bereut hat sie bis heute nichts davon, wie sie in einer Fragestunde auf Instagram erzählte, sie sei auch nach wie vor mit dem Ergebnis zufrieden. Das sei aber in erster Linie dem Umstand geschuldet, dass die Hamburgerin sorgfältig ihre Hausaufgaben machte, bevor sie sich unters Messer legte. "Ich bereue zum Glück keinen einzigen Eingriff an meinem Körper. Aber das ist wirklich nur dem geschuldet, weil ich mir sehr, sehr viel Zeit gelassen habe." Schönheits-OPs eignen sich also nicht für Kurzentschlossene, die sich ohne zu zögern den erstbesten Chirurgen anvertrauen.

Shirin David ist vorsichtig

Auch sonst hat Shirin David stets mit Bedacht an sich herumschneiden lassen, nach dem Motto "lieber zu wenig als zu viel." Mit dem Ergebnis, dass sie sich ihre Nase bereits zwei Mal richten ließ, denn beim ersten Mal ließ sie Vorsicht walten.

Das nötige Kleingeld dürfte Musikerin übrigens haben: Ihr Eistee 'DirTea' macht dem Tee ihrer Kollegen Capital Bra mächtig Konkurrenz und ordentlich Umsatz. Dabei war Capis Eistee doch schon nach kürzester Zeit Marktführer in Deutschland. Kommt es jetzt zwischen Capi und Shirin David zum Battle in den Supermärkten?

Bild: Elmar Kremser/SVEN SIMON/picture-alliance/Cover Images