Allgemein | STAR NEWS

Sheeran Forest: Ed Sheeran pflanzt seinen eigenen Wald

DE Showbiz - Ed Sheeran (29) sieht grün: Der Popstar ('Shape of You') und seine Frau Cherry Seaborn (28) möchten auf ihrem Anwesen im englischen Suffolk große Flächen aufforsten und renaturieren. Der eines Tages dichte Wald soll der Pflanzen- und Tierwelt Raum geben, aber das Paar auch vor neugierigen Blicken schützen.

Ed Sheeran investiert Zehntausende in seine Bäume

Die britische Regierung ist nicht die einzige, die ihre Versprechungen in Sachen Baumpflanzungen bislang nicht ansatzweise eingelöst hat, auch 'grüne' Staaten wie Irland oder Kanada hinken hinter ihren Zielen hinterher. Da hilft es, wenn Privatpersonen tief in die Tasche greifen, um Wälder zu schaffen. Die britische Tageszeitung 'The Sun' erfuhr, dass der Sänger "mehrere zehntausend Pfund" in das Projekt investiert. "Cherry ist auch daran beteiligt, weil sie sich für Renaturierung und Nachhaltigkeit interessiert. Ein großes Feld, wo sein Naturteich ist, soll in einigen Jahren ein dichter Wald sein und er hat Bäume in sechs Reihen pflanzt, um mehr Privatsphäre zu bekommen", berichtete 'The Sun'.

Ed Sheeran schafft Ausgleich für sein Jetset-Leben

Als Superstar ist Ed Sheeran oft mit großem Gefolge unterwegs – Flüge, Stadionkonzerte, sein gesamter Lifestyle ist sicher nicht der günstigste, wenn es um Nachhaltigkeit und CO2-Neutralität geht. Sein naturnahes Anwesen mit vielen Flächen, die CO2 speichern können, soll daher auch einen Ausgleich schaffen - gerade jetzt, wo und Sherry Nachwuchs haben. "Es wird helfen, seinen CO2-Fußabdruck zu verkleinern, den er als tourender Rockstar hat", sagte der Insider. So eine positive Öko-Bilanz hat tatsächlich viele Vorteile.