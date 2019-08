Allgemein | STAR NEWS

Shawn Mendes: Social Media gehört nicht aufs Handy

DE Showbiz - Shawn Mendes (20) ist einer der erfolgreichsten Nachwuchs-Popstars der Gegenwart. Seit einigen Jahren tourt er durch Arenen und Fernsehshows, bringt vor allem junge Mädchen regelmäßig zum Kreischen. So ein Sänger schafft es doch nicht, internationaler Star zu werden, wenn er nicht ständig seine Social Media-Präsenz pflegt, richtig?

Über zwei Ecken

Es scheint fast, als wäre es unausweichlich für Stars des 21. Jahrhunderts, unentwegt auf Instagram, Twitter und Co. herumzuhängen. Nicht so Shawn Mendes, denn der weiß, was gut für ihn ist. In einer Frage-Antwort-Stunde vor einem Konzert in Atlanta gestand der Mädchenschwarm, lustige Bilder oder Anekdoten immer an seinen Manager zu schicken, der das Material dann auf Instagram oder Twitter poste. Ein bisschen umständlich, aber es funktioniere: "Ich hadere viel mit Social Media. Um ganz ehrlich mit euch zu sein, habe ich Instagram und Twitter vor drei Tagen gelöscht, aber ich schicke meinem Manager jetzt immer Bilder und sage, ‘Kannst du das hochladen?’"

Shawn ist nicht allein

Für diese Vorgehensweise habe Shawn gute Gründe, wie er fort fuhr: "Manchmal brauche ich davon einfach eine Pause, weil es mir so nahe geht wie vielen anderen von euch auch. Du musst dich um dich selbst kümmern, das ist wirklich wichtig. Setze dich selbst an erste Stelle." Vor Kurzem erst hatte Shawns Freundin Camila Cabello (22) gegenüber ‘Cosmopolitan’ verraten, dass sie ebenfalls kein Social Media auf ihrem Handy habe – sie versuche sich zu schützen, so gut es gehe.

