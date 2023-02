Allgemein | STAR NEWS

Shawn Mendes: Der Sänger spricht erstmals über seinen neuen Look

DE Showbiz - Zu Jahresbeginn fassen viele von uns gute Vorsätze oder streben Veränderungen an. Da ist Shawn Mendes (24) keine Ausnahme. Doch die Fans des Sängers ('Señorita') staunten nicht schlecht, als er sich von seinen dichten dunklen Locken trennte und im Januar mit raspelkurzen Haaren zu sehen war.

"Drang, mich selbst aufzurütteln"

Bislang hatte der Musiker dazu geschwiegen, was ihn dazu veranlasst hatte, die Schere rauszuholen, doch in einem Interview mit dem 'Wall Street Journal' packte der Kanadier jetzt aus. "Ich glaube, dass jeder mal sehen sollte, wie er mit einem kahl rasierten Kopf aussieht", erklärte Shawn und fügte hinzu: "Ich habe zudem den Drang verspürt, mich selbst ein wenig aufzurütteln." Dass der Sänger Veränderung brauchte, deutete schon seine Entscheidung im letzten Jahr an, seine Tour zu canceln und sich statt dessen in Therapie zu begeben. Kein einfacher Schritt, wie er zugab.

Shawn Mendes hatte eine Menge zu tun

"Der Prozess war sehr schwierig", gestand Shawn Mendes. "Es war eine Menge Therapie, eine Menge Versuche, zu verstehen, wie ich mich fühlte und was dazu führte, dass ich so dachte. Dann musste ich die Arbeit reinstecken, um mir selbst zu helfen und zu heilen. Ich habe mich zudem auf Leute in meinem Umfeld verlassen, die mir halfen. Es war eine Menge Arbeit."

Ganz aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat er sich indes nicht, denn er wurde gerade als das neue Gesicht für die Frühjahrskampagne des Designers David Yurman vorgestellt. Seine Garderobe hält Shawn privat eher einfach, doch Schmuck hat es ihm angetan. "Freund*innen würden wohl sagen, dass sie mich jeden Tag im gleichen Pulli sehen," erklärte er, und ermunterte seine Fans: "Zieht an, worin ihr euch gut fühlt, und ihr entdeckt langsam eure eigene Ästhetik, das kann Spaß machen." Shawn Mendes weiß offenbar, wovon er spricht.

Bild: Marion Curtis/StarPix for Sony/S/Cover Images