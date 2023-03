Allgemein | STAR NEWS

Shawn Mendes: Was geht da mit Sabrina Carpenter?

DE Showbiz - Sänger Shawn Mendes (24) ist angeblich Single, aber die Welt schaut mit Argusaugen, mit wem er sich so zeigt. Nun war er bereits mehrmals mit der Musikerin und Schauspielerin Sabrina Carpenter (23) gesichtet worden.

"Wir sind nicht zusammen"

Das war dann Anlass im niederländischen Fernsehen, mal nachzufragen, was denn da so geht. Der Kanadier, der eigentlich in der Sendung ‘RTL Boulevard’ vorbeigeschaut hatte, um für seine Kooperation mit Tommy Hilfiger Werbung zu machen, war sichtlich genervt. "Wir sind nicht zusammen und ich denke, wir sollten mehr über Tommy Hilfiger sprechen als über Sabrina." Doch die Tatsache, dass die beiden offenbar schon mehrfach Zeit miteinander verbrachten, lässt sich nicht leugnen. Und auf dem Instagram-Account 'DeuxMoi', bei dem es um berühmte Verspaarungen geht, war man ziemlich davon überzeugt, eine neue Liebe gesehen zu haben.

Hat Shawn Mendes vielleicht eine Andere?

Jemand, der die beiden beobachtet hatte, war jedenfalls felsenfest davon überzeugt, dass Funken flogen: "Die waren definitiv auf einem Date." Außerdem hätten sie "sehr vertraut" miteinander ausgesehen. Weiteres Beweismaterial für alle Liebesdetektiv*innnen: Man sah sie noch beim Einkaufen in Los Angeles und dann waren sie am 9. März zusammen bei der Veröffentlichungsparty von Miley Cyrus' neuem Album 'Endless Summer Vacation'.

Andere wollen den Künstler aber mit jemand anderem verbandelt sehen und zwar mit der Chiropraktikerin Dr, Jocelyne Miranda. Mit der war er vor ein paar Monaten nämlich mit nacktem Oberkörper durch die Hügel von Los Angeles gelaufen. Die Medizinerin ist mit ihren 51 Jahren doppelt so alt wie der Star, aber die beiden wirkten auf viele Fans sehr vertraut. Wie auch immer, Shawn Mendes muss nun mal mit den Fragen zu Frauen an seiner Seite leben, egal, wie oft er Beziehungen abstreitet.

Bild: ROGER WONG/INSTARimages.com/Cover Images