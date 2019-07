Allgemein | STAR NEWS

Shawn Mendes: Endlich äußert er sich zu den Gerüchten um Camila Cabello

Shawn Mendes (20) ist Single. Camila Cabello (22) hatte sich erst vor Kurzem von ihrem Freund Matthew Hussey getrennt. Shawn Mendes und Camila Cabello wurden in den letzten Wochen oft zusammen gesehen. Ist das Zufall? Oder läuft da etwa mehr?

Jetzt hat sich Shawn zu den Gerüchten geäußert.

Shawn Mendes ist irritiert

In einem Video, das von Pop Crave auf Twitter veröffentlicht wurde, wird der Mädchenschwarm von einem Fan auf das Gerücht angesprochen, ob er und Camila daten. Shawn schüttelt daraufhin den Kopf, was den Fan wiederum dazu veranlasst ihn zu fragen, ob er sich denn vorstellen könnte, mit dem Fan selbst auszugehen. Shawn ist sichtlich irritiert:

"Nein, das kann ich nicht. Ich kenne dich gar nicht. Das ist der Grund. Ich muss dich doch erst kennenlernen."

Ob das reichen wird, um den Gerüchten um sich und Camila Cabello endgültig den Hahn zuzudrehen? Wohl kam, schließlich waren die Bilder, die von den beiden kürzlich kursierten, ziemlich eindeutig.

Unglaublicher geht einfach nicht

So wurden Shawn und Camila am 4. Juli auf einer Party in Hollywood beispielsweise händchenhaltend gesichtet. Die schöne Musikerin konnte sich auch gar nicht zurückhalten, auf Instagram von Shawn zu schwärmen, nachdem sie ein Konzert von ihm besucht hatte: "Shawn Mendes, du könntest gar nicht unglaublicher sein. Wow", schrieb sie und fügte ein rotes Herz hinzu.

Die Zukunft wird wohl zeigen, was da wirklich zwischen Camila Cabello und Shawn Mendes läuft.

