Allgemein | STAR NEWS

Shawn Mendes: Also doch! Mit Camila Cabello knutschend in Miami

DE Showbiz - Shawn Mendes (20) muss sich bereits seit Wochen mit dem Gerücht herumschlagen, er und seine Kollegin Camila Cabello (22) seien zusammen. Vor kurzem wurde er von einem Fan gefragt, ob er denn tatsächlich in einer Beziehung mit der schönen Musikerin sei, woraufhin Shawn den Kopf geschüttelt hatte.

Eindeutiger Beweis

Trotzdem scheint an diesen Gerüchten etwas dran zu sein, denn jetzt wurden Camila und Shawn knutschend im Meer beobachtet. Die beiden hingen an Montag [29. Juli] in Miami, Florida, mit ein paar Freunden ab, begaben sich ins kühle Nass und konnten die Zunge gar nicht aus dem Hals des jeweils anderen nehmen. Heute, am 30. Juli, soll Shawn in Orlando, Florida, auftreten – da hat Camila ihn einfach begleitet und versüßt ihm die Stunden vor dem großen Gig. Shawn will allerdings weiterhin nicht über sein Privatleben sprechen. Als er am Wochenende ein Interview gab, brach er dieses kurzerhand ab, nachdem einige Fragen etwas zu persönlich geworden waren.

Erste Zeichen

Zumindest haben Fans mit den Paparazzi-Bildern jetzt endlich Gewissheit: Ja, die beiden sind ein Paar. Schon am 4. Juli wurden Shawn und Camila auf einer Party in Hollywood händchenhaltend gesichtet. Die schöne Musikerin konnte sich auch gar nicht zurückhalten, auf Instagram von Shawn zu schwärmen, nachdem sie ein Konzert von ihm besucht hatte: "Shawn Mendes, du könntest gar nicht unglaublicher sein. Wow", schrieb sie und fügte ein rotes Herz hinzu. Jetzt wissen wir es also.

© Cover Media