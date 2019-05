Allgemein | STAR NEWS

Sharon Osbourne: Selbstmord ist keine Option mehr

TV-Star Sharon Osbourne (66, 'The Talk') hat in den letzten Monaten immer wieder offen über seine Depressionen gesprochen. Und auch Donnerstag [23. Mai] schnitt Sharon in der britischen TV-Show 'Loose Women on Thursday' das Thema psychische Gesundheit an und enthüllte, dass sie einst bei einem Selbstmordversuch fast ums Leben gekommen wäre, hätte ihr Ehemann Ozzy (70, 'Crazy Train') sie nicht rechtzeitig gefunden und ins Krankenhaus gebracht.

Zwei fremde Mädchen öffneten ihr die Augen

"Vor drei Jahren ging es mir sehr schlecht und ich dachte 'Ich muss verschwinden, ich halte es nicht mehr aus…' Mein Ehemann hat mich gefunden…", so Sharon. Ihre Kinder waren damals "furchtbar böse", "zutiefst traurig" und "verängstigt". Dennoch musste sie erst die Bekanntschaft von zwei fremden Mädchen machen, dank denen sie verstand, wie ein Selbstmord die Hinterbliebenen beeinflusst. "Da waren diese zwei Mädchen, deren Mutter Selbstmord begangen hatte … und der Schaden, der ihnen blieb… Ich würde es nie wieder tun", versicherte sie.

Sharon Osbournes Kampf gegen die Depressionen

Im Laufe des Interviews thematisierte die dreifache Mutter auch ihren Kampf gegen Depressionen, der seit mittlerweile mehr als zwei Jahrzehnten ihr Leben dominiert: "Ich nehme Antidepressiva seit 23 Jahren, verschiedene Medikamente… und ich kann ohne sie nicht leben. Ich komme nicht aus dem Bett, ich möchte mit niemandem sprechen. Ich kann drei Tage lang im Bett bleiben. Ich wasche mich nicht, ich mache nichts. Ich würde am liebsten die Welt anhalten und abhauen."

Zu ihrem Mut, so offen und ehrlich über ihre Depressionen zu sprechen, gratulierte Sara Gilbert (44), Sharon Osbournes Co-Moderatorin: "Wir waren dort, als sie das durchgemacht hat und es war eine schwierige Zeit für sie und ich habe gesehen, wie schwierig es war, das zu teilen … das ist meiner Meinung nach äußerst mutig und großartig. Manchmal wird es so dunkel um einen herum, aber wir schaffen es heraus. Wir lieben dich Sharon!"

© Cover Media