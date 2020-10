Allgemein | STAR NEWS

Sharon und Ozzy Osbourne: Kreditkarten von Betrüger missbraucht

DE Showbiz - Diesen peinlichen Moment fürchten viele Kreditkartenbesitzer: Beim Bezahlen wird das Plastik abgelehnt — der Kreditrahmen wurde ausgeschöpft. Genau das war Sharon Osbourne (68) am Montag (26. Oktober) passiert, als sie Tochter Kelly (36) ein Geburtstagsgeschenk kaufen wollte.

Peinlicher Zwischenfall

Am Folgetag berichtete die Managerin von Rockstar Ozzy Osbourne (71) ihren Gästen in ihrer US-Show 'The Talk' von dem peinlichen Zwischenfall. "Heute ist Kellys Geburtstag und ich bin gestern Abend los, um ihr Geschenk abzuholen." Doch als Sharon im Geschäft ihre Kreditkarte überreichte, wurde diese nicht angenommen. Auch ein zweiter Versuch scheiterte, aber das kann ja mal passieren. "Ich habe ihnen also Ozzys gegeben", erzählte Sharon weiter.

Ozzy Osbourne ist nicht kreditwürdig

Doch auch der Fürst der Finsternis schien nicht kreditwürdig zu sein, denn auch seine Karte wurde trotz mehrfacher Versuche nicht akzeptiert. Sharon hängte sich umgehend ans Telefon und sprach mit der Kreditkartenfirma, die ihr erzählte, dass sowohl sie als auch Ozzy ihren Kreditrahmen ausgeschöpft hatten. Einziges Problem: Weder der Rock-Veteran noch seine Frau waren auf große Einkauftstouren gegangen.

Ein Betrüger hatte offenbar die Karten-Daten der beiden abgeschöpft und hatte ordentlich zugelangt. Jetzt soll der Vorfall untersucht werden, denn weder Sharon noch Ozzy Osbourne sind sich irgendeiner Schuld bewusst.