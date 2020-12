Allgemein | STAR NEWS

Positiv getestet: Sharon Osbourne erholt sich fern der Familie von Corona

DE Showbiz - Sharon Osbourne (68) hat sich mit dem Coronavirus infiziert, wie sie am Montag (14. Dezember) über Social Media bekannt gab. Die TV-Moderatorin und Ehefrau von Kultrocker Ozzy Osbourne (72, 'Under The Graveyard') ist zum Glück schon wieder auf dem Weg der Besserung.

Sharon Osbourne musste ins Krankenhaus

Auf Instagram informierte Sharon ihre Follower: "Ich wollte mitteilen, dass ich positiv auf Covid-19 getestet wurde. Nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt erhole ich mich jetzt an einem Ort weit weg von Ozzy (der negativ getestet wurde)… Passt bitte alle auf euch auf und bleibt gesund", schrieb die gebürtige Engländerin, die mit ihrer Familie schon seit vielen Jahren in Los Angeles lebt.

In der eigenen Talkshow infiziert?

Sharon musste schon zweimal zittern, nachdem sie mit Menschen in Kontakt war, die später ein positives Covid-Testergebnis erhielten. Beide Male hatte sie Glück, sie hatte sich nicht angesteckt. Ihren Job als Talkshow-Moderatorin erledigte sie danach jeweils für kurze Zeit von zuhause. Doch vor weniger als einer Woche meldete sich Sharons Talkshow-Kollegin Carrie Ann Inaba, mit der sie die CBS-Show 'The Talk' moderiert, zu Wort und gab bekannt, dass ihr Test positiv ausgefallen war. Durchaus möglich, dass Sharon sich bei Carrie angesteckt hat. Wie gut, dass es den ohnehin oft kränkelnden Ozzy nicht auch noch erwischt hat – hoffentlich geht es Sharon Osbourne bald wieder besser, sodass sie wieder zuhause einziehen kann.