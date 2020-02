Allgemein | STAR NEWS

Sexuelle Belästigung: Rebel Wilson möchte keine Namen nennen

DE Showbiz - Schauspielerin Rebel Wilson (39) hat in der Vergangenheit wiederholt über die sexuelle Belästigung gesprochen, die ihr in Hollywood im Laufe ihrer Karriere widerfahren ist. So twitterte sie unter anderem über einen "mächtigen Mann", der 2017 sexuelle Handlungen von ihr verlangte.

Kein öffentliches Anprangern

In der vergangenen Woche thematisierte die Schauspielerin das Problem erneut beim Australian Open's Inspiration Women Lunch, räumte dabei aber auch ein, dass es ihr nicht leichtfalle, die Schuldigen in der Öffentlichkeit beim Namen zu nennen. Sie fühle sich unwohl beim Gedanken daran, das "Leben anderer Menschen zu zerstören."

"Ich habe offensichtlich Momente sexueller Belästigung erlebt, aber ich habe nie die involvierten Männer öffentlich beim Namen genannt", so Rebel in ihrer Rede laut 'Herald Sun'. "Man hat dieses komische Gefühl: 'Also, eigentlich war es nicht so schlimm. Ist es das Wert, das Leben anderer Leute zu zerstören?'

Rebel Wilson will anderen Frauen Mut machen

Des Weiteren sprach die Australierin über einen Stalker, den die Polizei vom Gerichtshof während ihrer Verleumdungsklage gegen Bauer Media "entfernen" musste. Der Mann hatte Blumen für die Schauspielerin mitgebracht. "Er sagte, dass er ein Schlafzimmer für mich auf seinem Bauernhof eingerichtet hat, wo er mich einsperren würde und mit der Zeit würde ich ihn lieben lernen", erinnert sich die Schauspielerin.

Mit ihrer Rede über ihre Erfahrungen wollte Rebel Wilson bei den Australian Open andere Frauen inspirieren, ihre Stimmen zu erheben und für sich selbst einzustehen.