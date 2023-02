Allgemein | STAR NEWS

Abnehmen verboten: Rebel Wilson musste laut Vertrag übergewichtig bleiben

DE Showbiz - Rebel Wilson (42) war lange Zeit auf einen bestimmten Typ festgelegt. Die Schauspielerin spielte wohlgerundete, stets gut gelaunte und oft laute Frauen. In den letzten zwei Jahren hat die Australierin jedoch gewaltig an Gewicht verloren und ist kaum wiederzuerkennen.

"Es stand so im Vertrag"

Dabei hätte sie eigentlich gern schon viel früher abgenommen, gestand sie am Mittwoch in einer neuen Folge des amerikanischen Comedy-Podcasts 'Call Her Daddy'. Doch das sei ihr nicht gestattet gewesen, denn sie musste sich in ihrer Rolle als Fat Amy für den Franchise 'Pitch Perfect' an strenge vertragliche Vorgaben halten. Eine davon betraf ihr Übergewicht. "Ich konnte keine große Menge abnehmen, denn es stand so im Vertrag. Man darf nicht mehr als 10 Pfund ab- oder zunehmen. Man muss ungefähr das gleiche Gewicht halten."

Rebel Wilson wurde zum Klischee

Rebel Wilson musste sich also im wahrsten Sinne des Wortes durchbeißen, bis sie ihren drei Filme währenden Vertrag erfüllt hatte. Das führte natürlich dazu, dass langsam aber sicher immer wieder in dieselbe Richtung gecastet wurde. "Ich war dieser Stereotyp, habe die dicke, lustige Freundin gespielt", erzählte Rebel. Obwohl sie die Filmfiguren mochte, hätte sie sich gern breiter aufgestellt und auch andere Rollen übernommen. "Doch als dickeres Mädchen bist du festgelegt."

2020 stellte sie schließlich auf ärztliches Anraten ihre Ernährung und ihren Lebensstil um. Ihrer Arbeit hat der Gewichtsverlust nicht geschadet. Die erschlankte Rebel Wilson war seitdem unter anderem in der Netflix-Comedy 'Senior Year' zu sehen.

Bild: KOI SOJER/startraksphoto.com/Cover Images