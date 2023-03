Allgemein | STAR NEWS

Rebel Wilson: Die unerwiderte Liebe zu einer Frau öffnete ihr die Augen

DE Showbiz - Ein "kleines Techtelmechtel" öffnete Rebel Wilson (43) die Augen, sodass Dates mit Frauen für sie überhaupt erst in Betracht kamen. Diese berühmte, aber ungenannte Frau wollte jedoch keine Beziehung mit Rebel eingehen. Die fand ihr Glück mittlerweile mit ihrer Verlobten Ramona Agruma.

Rebel Wilson war nie 100 Prozent hetero

Im ‘U Up?’-Podcast erzählte Rebel, wie sie sich in eine Freundin, die ebenfalls in der Öffentlichkeit stand, verliebte. "Ich traf eine Frau und hatte irgendwie Gefühle für sie, das kam total überraschend. Ich habe nicht damit gerechnet", erklärte die Australierin. "Ich hielt mich nie für 100 Prozent hetero, aber ich hatte bis dahin nur Männer gedatet… Und nun trafen wir uns als Freundinnen und ich begriff dann ‘Moment mal, ich habe Gefühle für diese Person’." Bei einem Treffen sprach Rebel das Thema Sexualität an und gestand, dass sie sich zu ihr hingezogen fühlte.

Ein Korb veränderte ihr Leben

"Ich sagte es, so etwas wie ‘Ich will dir nicht zu nahe treten, aber interessierst du dich für Frauen?’", erinnerte sich Rebel Wilson. "Ich habe noch nie so ein Gespräch geführt, weil ich Typen datete, und musste nie über Sexualität reden… und dann sagte sie ‘Ich habe auch Gefühle für dich’." Doch dann kam die kalte Dusche: "Allerdings sagte diese Person, dass sie mich nicht daten wollte, also bekam ich zum ersten Mal einen Korb, weil ihr ihre Karriere wichtig war… weil sie berühmt ist." Dieses kleine Intermezzo "öffnete mir das Herz" für die Möglichkeit, auch Frauen zu daten. Kurze Zeit später stellte ein gemeinsamer Freund sie der Mode-Designerin Ramona vor, und der Rest ist Geschichte. Rebel Wilson und Ramona Agruma machten ihre Liebe im Juni 2022 öffentlich, verlobten sich im Februar 2023, nachdem sie im November 2022 mit einer Leihmutter Eltern der kleinen Royce wurden.

Bild: Jeffrey Mayer/Media Punch/INSTARimages.com/Cover Images