Allgemein | STAR NEWS

Sexbilanz bei Bushido: Heißer Ehealltag mit Anna-Maria

DE Deutsche Promis - Bushido (42) und seine Frau Anna-Maria (29) sind so verliebt wie am ersten Tag, daraus machten sie beim RTL-Interview keinen Hehl. Das Paar, das bereits vier gemeinsame Kinder hat, erwartet derzeit Drillinge und lieferte auf intime Fragen private Einblicke in das Leben der Familie Ferchichi.

Bushido erstaunte seinen Urologen

Beim Arztbesuch machte Bushido seinen Urologen wohl ein wenig neidisch, denn auf die Frage, wie oft er in der Woche Sex habe, sagte der Star: "Ich überleg so, denk mir so, ist ja eine normale Frage. Und sage: Fünf bis Sex mal die Woche, mindestens", worauf der Doktor nachhakte: "Wie bitte? Mit derselben Frau?"

Tatsächlich hätten sie immer Sex, auch wenn es gerade mal Streit gab, verriet das Paar: "Wir hatten auch Sex, wenn wir Streitphasen hatten. Dann haben wir unsere Waffen auf den Tisch gelegt, haben Spaß gehabt, danach haben wir weiter gestritten." Und Anna-Maria fügte hinzu: "Wir haben teilweise gar nicht miteinander geredet."

Gäbe es als mal weniger Sex, ginge die Stimmung schnell mal in den Keller, verriet sie – dann werde Bushido "bockig wie ein kleines Kind".

Volles Programm für Anna-Maria

Kleine Kinder, Haushalt, Hobbies – aber für Bushido ist offenbar immer Zeit: "Ich stehe um sechs auf, mache die Kinder fertig, mache die Pferde fertig, gehe zum Reiten, die Kinder kloppen sich im Auto", beschreibt Anna-Maria einen typischen Tag. "Ich hab so viel Action mit den Kindern, komme dann nach Hause und er schreibt mir: 'Du, ich lieg noch hier im Bett, komm mal bitte hoch jetzt...' Ich sag dann zur Babysitterin: 'Ich muss mal schnell hoch'. Rein ins Bad, hübsche Wäsche angezogen und dann ins Schlafzimmer."

Wie gut, dass die Ferchichis Personal haben, denn das macht spontane Liebeseinlagen doch ein wenig einfacher. "Ich bin enger mit meiner Frau denn je", schwärmt Glückspilz Bushido.

Bild: Bernd von Jutrczenka/picture-alliance/Cover Images