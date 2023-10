Allgemein | STAR NEWS

Schon Freitag gibt es die Tickets: Bushido tourt wieder

DE Deutsche Promis - Er mag zwar mittlerweile in Dubai leben, doch seine Fans in Deutschland hat Bushido (45) natürlich nicht vergessen. Jetzt gibt es Mega-Nachrichten vom Rapper ('Ich lass dich gehen'), der seit acht Jahren nicht mehr auf Tour war.

Im März geht’s los

Im kommenden Jahr will der Star mit seiner 'König für immer'-Tournee durch deutsche Lande ziehen. Auftakt wird am 21. März in Berlin sein, anschließend geht es nach Leipzig, München, Oberhausen, Frankfurt, Köln, Luxemburg und schließlich Hamburg. Zeit, auf die Tickets zu sparen, haben die Fans nicht mehr: Schon am Freitag (20. Oktober) beginnt der Vorverkauf. In der Pressemeldung zum Event wird der Musiker zitiert: "Ich kann es kaum erwarten, endlich wieder auf der Bühne zu stehen. Ich habe es immer geliebt, live für meine Fans zu spielen. In den letzten Jahren war das aufgrund vieler Herausforderungen in unserem Leben nicht möglich. Umso mehr freue ich mich jetzt, dass es in absehbarer Zeit losgeht.“

Wunschkonzert mit Bushido

Es wird sogar eine Art Wunschkonzert, denn am Montagabend fragte Bushido seine Fans auf Instagram, welche Songs sie denn gerne hören würden. Klar, dass da innerhalb kürzester Zeit die Musikwünsche nur so auf ihn herunterprasselten. Viele Fans verkündeten aufgeregt, jedes einzelne Konzert besuchen zu wollen. Wer weiß, ob es nicht vielleicht die letzte Tour ist, denn im September hatte Bushidos Frau Anna-Maria Ferchichi (41) ihren Kids gegenüber bereits von "Papas letzter Tour" gesprochen. Jetzt heißt es immerhin, dass es die "vermutlich letzte Tour" sein wird. Wie auch immer, Bushido-Fans sollten sich am Freitag bereithalten, wenn sie Karten ergattern wollen.

