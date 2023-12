Allgemein | STAR NEWS

Teuer, teurer, Dubai: Das Leben von Bushido und Anna-Maria Ferchichi kostet und kostet…

DE Deutsche Promis - Im Sommer 2022 zogen Bushido (45) und Anna-Maria Ferchichi (42) nach Dubai um. Dabei ging es dem Rapper und der Influencerin nicht nur um Sonnenschein, wie ein Insider damals gegenüber 'Bild' berichtete.

Dubai ermöglicht ein Leben ohne Angst

"Die Gründe für den Umzug sind zum einen Steuer-Sparen, zum anderen die Sicherheit der Familie. In Dubai können sie viel freier leben als in Berlin, müssen keine Angst haben vor den Abou Chakers und brauchen nicht mehr rund um die Uhr Personenschutz." Bushido fühlt sich vom Abou-Chaker-Clan bedroht, nachdem er sich von den einstigen Freunden und Geschäftspartnern distanziert und gegen sie ausgesagt hatte. Anna-Maria nimmt dafür auch in Kauf, dass sie ihre geliebten deutschen Brötchen in Dubai nicht so einfach kaufen kann, wie sie in einer Insta-Story berichtete. Doch während man das Gefühl der Sicherheit sicher nicht mit Gold aufwiegen kann, hat alles andere im Sonnenschein-Paradies am Persischen Golf seinen Preis. Und er ist happig.

Bushido und Anna-Maria Ferchichi können sich Dubai leisten

Im Gespräch mit RTL berichteten Bushido und Anna-Maria Ferchichi von den hohen Kosten des Alltags in Dubai. "Allein die Lebensunterhaltungskosten sind unfassbar hoch. Da fällst du um im Supermarkt. Da mussten wir uns dran gewöhnen", so Anna-Maria. Dennoch gefällt ihr und Bushido dieses Gefühl von Luxus. "Also wir haben halt unseren Kühlschrank voll. Das ist für mich ein so schönes Gefühl. Und dass die Kinder da alles drin haben, was sie mögen. Und zwar jeden Tag von klein bis groß." Dass es sich am Ende doch finanziell lohnt, liegt vor allem daran, dass das Paar mit seinen Kindern in einem Steuerparadies lebt, wie Bushido betonte: "Man hat eine ganz andere steuerliche Situation in Dubai. Das wäre schwer, wenn man das alles zusammenpackt, dann hat man natürlich exorbitant höhere Lebensunterhaltungskosten. Aber durch die Steuerersparnisse gleicht sich das wieder aus."

Da darf der Einkauf dann gern mal ein bisschen mehr kosten. "Am Ende hat man ein schöneres, zufriedeneres, glücklicheres Leben mit einem schöneren Klima, mit mehr Vitamin B, mit toller Sonnengeschichte. Nach den hohen Kosten bleibt immer noch mehr übrig als man hier (Deutschland) hat", so Bushido.

Bild: Bernd von Jutrczenka/picture-alliance/Cover Images