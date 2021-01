Allgemein | STAR NEWS

‘Sex And The City’: Rückkehr für Sarah Jessica Parker & Co — doch eine fehlt

DE Showbiz - Sarah Jessica Parker (55) wurde durch 'Sex And The City' zum Superstar: Gemeinsam mit ihren Mitstreiterinnen machte die Schauspielerin die Serie um vier New Yorker Singles auf der Suche nach Liebe zu einem TV-Ereignis.

Vier Freundinnen erobern New York und die Welt

Nie zuvor war so freizügig von Frauen im Fernsehen über Beziehungen und Sex gesprochen worden. 2004 endete die Serie, bevor Sarah alias Carrie Bradshaw mit ihren Freundinnen Miranda Hobbs (gespielt von Cynthia Nixon), Charlotte York (gespielt von Kristin Davis) und vor allem der männermordenden Samantha Jones, dargestellt von Kim Cattrall, den Hit in zwei Filmen 2008 und 2020 wieder aufleben ließ. Diese waren allerdings eher peinlich als innovativ, es fehlte der Witz der Serie. Doch genau dieser Witz könnte jetzt zurückkehren.

Sarah Jessica Parker verrät ein gut gehütetes Geheimnis.

'And Just Like That…' ist der Titel einer zehnteiligen Reihe, in der es ein Wiedersehen mit den lieb gewonnenen Girls geben soll — mit einer Ausnahme: Kim Cattrall alias Samantha wird nicht mehr auf Männerjadg gehen. Die Schauspielerin hatte bereits vor Jahren klar gemacht, dass ein weiterer Einsatz für sie nicht in Frage käme.

Am Sonntag (10. Januar) hatte Sarah Jessica Parker einen Clip auf Instagram geteilt und die frohe Botschaft verkündet. "Ich kann einfach nicht aufhören, mich zu fragen, wo sie wohl jetzt sind", schrieb der Star. Bleibt abzuwarten, ob die Journalistin Carrie und ihr geschrumpftes Team ohne Samantha noch einmal die Massen begeistern können: Obwohl Sarah Jessica Parker die Hauptfigur spielte, war Kim Cattrall für viele der heimliche Star der Serie.