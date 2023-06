Allgemein | STAR NEWS

Sarah Jessica Parker über ihre „Fehde“ mit Kim Cattrall: „Ich würde nie schlecht über sie sprechen

DE Showbiz - 'And Just Like That…' ist zurück. Staffel zwei der Kult-Comedy um das Liebesleben einer Gruppe von Freundinnen in New York startet noch diese Woche. Erstmals hat sich Hauptdarstellerin Sarah Jessica Parker (58) zur Rückkehr einer von vielen schmerzlich vermissten Kollegin geäußert.

Sarah Jessica Parker wird zur Nebensache

Kein Wunder, denn seit Wochen sprechen Fans von nichts anderem als dem bevorstehenden Cameo von Kim Cattrall (66) alias Samantha Jones. Sie war der heimliche Star der Ursprungsserie 'Sex And The City', und fehlte im Reboot — es war gar von einer "Fehde" zwischen ihr und Sarah Jessica Parker die Rede. Was genau vorgefallen ist, lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen, denn die Geschichte ändert sich, je nachdem, wen man befragt. Doch eines ist klar: Die Rückkehr von Kim Cattrall schlug in den letzten Wochen höhere Wellen als die Rückkehr der Serie allgemein, und das, obwohl die Schauspielerin nur einen kurzen Auftritt hat.

Kim Cattrall drehte ihren Teil allein

Über den sprach Sarah Jessica Parker jetzt. Man habe sie zwar "angefleht", nicht darüber zu sprechen, doch im Gespräch mit 'The New Yorker' bestätigte sie jetzt: "Ich bin in der Szene." Es soll sich beim Kurzauftritt um ein Telefongespräch zwischen den beiden Freundinnen handeln. Kim Cattrall soll ihren Teil allerdings allein gedreht haben.

Gerüchte von einem Zerwürfnis zwischen den Frauen kamen nach den 'Sex And The City'-Filmen auf, bei dem Kim ihre Teilnahme verweigert hatte. Daraufhin wurde sie wohl nicht gefragt, ob sie beim Reboot dabei sein wollte. "Wir hatten das Gefühl, dass sie klargestellt hatte, dass sie nicht zu ihrer Serienfigur zurückkehren wollte", versicherte Sarah Jessica Parker. "Es ist so komisch, dass wir angeblich eine Fehde haben. Ich würde nie schlecht über Kim (Cattrall) sprechen."

Bild: Roger Wong/INSTARimages