Sarah Jessica Parker: ‘Sex And The City’-Star arbeitet an Dating-Show

DE Showbiz - In ihrer Paraderolle als Kolumnistin Carrie Bradshaw in der Erfolgsserie 'Sex And The City' untersuchte Sarah Jessica Parker (55) jeden Aspekt von Liebe, Lust und Partnerschaft. Damit dürfte die Schauspielerin doch bestens für ihr neues Projekt geeignet sein.

"Ein soziales Experiment"

Der Star möchte einen Anteil am großen Kuchen der Dating-Shows und soll Berichten von 'Deadline.com' zufolge mit der Firma ITV Entertainment zusammenarbeiten, die für die US-Version des britischen Hits 'Love Island' verantwortlich zeichnet. Man verfolge einen neuen Ansatz — beim neuen Format soll es sich um "ein soziales Experiment" handeln. Sarah Jessica Parkers eigene Firma Pretty Matches soll das Spektakel mit dem Titel 'Swipe Swap' produzieren.

Sarah Jessica Parker nutzt die freie Zeit

'Swipe Swap' soll jeweils zwei Singles folgen, die ihre Plätze im Leben tauschen und in Leben des jeweils anderen eintauchen. Sie wohnen im Haus des anderen Kandidaten, besuchen dessen Lieblingsbars und -restaurants und treffen auf enge Freunde und Familie, um auszuloten, ob sie kompatibel in Sachen Liebe sind. Sarah Jessica Parker selbst wird allerdings nicht vor der Kamera aktiv sein.

Zeit genug hat die Schauspielerin, denn eigentlich sollte sie zurzeit gemeinsam mit ihrem Mann Matthew Broderick (58) am Broadway auf der Bühne stehen. Die Premiere von 'Plaza Suite' wird jetzt erst im März 2021 stattfinden — ob Sarah Jessica Parkers neue Show bis dahin wohl Wirklichkeit geworden ist?