‘Sex and the City’: Es gibt eine TV-Fortsetzung

Es wird wieder Zeit für Sex, Dating, High Heels und Cosmopolitans in New York. Nachdem die Serie 'Sex and the City' zwischen 1998 und 2004 große Erfolge feierte, soll es nun eine Fortsetzung geben. Das Nachfolgewerk 'Is There Still Sex in the City?' von Autorin Candace Bushnell (60) soll schon bald als TV-Serie für unterhaltsame Momente sorgen. Das berichtet unter anderem das Branchenportal 'etonline.com'. Die Rechte für dieses Mammutprojekt sicherten sich Paramount Television und Anonymous Content.

Neue Zielgruppe sind Frauen über 50

Bushnell ist nicht nur Autorin aller 'Sex and the City'-Werke, sie wird bei der neuen Serie auch das Drehbuch schreiben und als Produzentin agieren, berichtete das Portal. Während in der Serie aus den 90er Jahren Sarah Jessica Parker (54), Cynthia Nixon (52), Kim Cattrall (62) und Kristin Davis (54) die Hauptrollen spielten und die Zielgruppe auf Frauen Anfang 30 ausgelegt war, soll die neue Serie Frauen über 50 ansprechen. Die Themen wie Liebe, Freundschaft und Männer sollen aber dennoch der Hauptaspekt bleiben. Außerdem gehe es um den großen Druck für alle Frauen, stets jung bleiben zu müssen, beschreibt Bushnell die neue Serie.

Früher wurde von Frauen einfach älter und dicker. "Von ihnen wurde nicht erwartet, dass sie Sport treiben, neue Unternehmen gründen, in einen anderen Bundesstaat ziehen, Gelegenheits-Sex mit Fremden haben und wieder von vorne anfangen“, erzählt die Autorin gegenüber dem Portal. Wann die Dreharbeiten für die neue Serie starten und wo sie in Deutschland zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt.

