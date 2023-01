Allgemein | STAR NEWS

Selena Gomez: Warum sie das gleiche Tattoo wie Nicola Peltz trägt

DE Showbiz - Selena Gomez (30) postete am Montag (2. Januar) eine Reihe von Fotos, die sie mit Nicola Peltz (28), deren Ehemann Brooklyn Beckham und weiteren Freunden bei ihren Feiern zum Jahreswechsel zeigt, die unter tropischem Himmel stattfanden. Auf einem Bild legen Selena und Nicola ihre Arme nebeneinander und zeigten ihre neuen Tattoos – das Wort Angel (Engel) schmückt nun beide.

Auf die Freundschaft

Wann sie sich tätowieren, verrieten die beiden nicht. Aber es war nicht das einzige Zeichen ihrer Freundschaft, das sie am Wochenende präsentierten, denn beide trugen identische Valentino-Minikleider zu einer Party. "Danke @maisonvalentino für die Kleider für mich einen meinen Engel! Fühlte mich wie eine Fee! Oh, und @isabelalysa dafür, dass sie uns so gut aussehen ließ!" schrieb Selena zu ihren Bildern auf Instagram. Nicola antwortete darauf in einem Kommentar: "Ich liebe dich, mein Engel, für immer!!!"

Selena Gomez liebt symbolträchtige Tattoos

Während Selena sich mit ihrer neuen besten Freundin in Los Cabos in Mexiko sonnt, wandern ihre Gedanken möglicherweise zurück zu einer anderen Weggefährtin. Es ist nämlich nicht das erste Mal, dass sie sich mit einer Freundin auf ein gemeinsames Tattoo verständigte. Im vergangenen Jahr ließ Selena sich zusammen mit Model Cara Delevingne tätowieren und die beiden wählten eine pinkfarbene Rose als Symbol ihrer Verbundenheit. Das Thema Freundschaft hat der Schauspielerin schon öfters Ärger eingebracht: Im November nannte sie Taylor Swift im November in einem 'Rolling Stone'-Interview ihre einzige Freundin in Hollywood, was ihr Stirnrunzeln aus allen möglichen Richtungen eintrug. Vor allem Raisa Francia fand das gar nicht lustig, da sie sich mit Selena Gomez für so gut befreundet hielt, dass sie ihr eine Niere spendete - das nächste Mal würde sie wohl auch lieber ins Tattoo-Studio statt in den OP-Saal gehen.

Bild: Dave Allocca/StarPix/Startraksphoto.com/Cover Images