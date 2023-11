Allgemein | STAR NEWS

Selena Gomez: Ihre Beauty-Marke spricht sich gegen Israel-Hamas-Krieg aus

DE Showbiz - Selena Gomez (31) hatte sich eigentlich entschieden, nichts mehr zu der Situation in Israel und dem Gaza-Streifen zu sagen, aber durch ihre Marke Rare Beauty brach die Sängerin und Schauspielerin ('Only Murders in the Building') nun ihr Schweigen.

Worte reichen nicht für einen Hashtag aus

Die Amerikanerin wurde in der vergangenen Woche auf Social Media angegriffen, weil sie nichts zu dem Konflikt gesagt hätte, denn einige fanden, dass sie sich als UNICEF-Botschafterin hätte melden sollen, schließlich befanden sich unter den Opfern viele Kinder. Als Reaktion darauf wollte sie sich von Instagram verabschieden." Wir müssen ALLE Menschen, insbesondere Kinder, schützen und die Gewalt endgültig beenden. Es tut mir leid, wenn meine Worte nie für alle oder einen Hashtag ausreichen werden", schrieb der Superstar in einer inzwischen gelöschten Instagram Story und fügte hinzu: "Ich wünschte, ich könnte die Welt verändern. Aber ein Posting wird das nicht." Doch nun scheint der Instagram-Star, der über 400 Millionen Follower hat, seine Meinung geändert zu haben und wenigstens sein Unternehmen veröffentlichte ein Statement.

Selena Gomez meldet sich indirekt zu Wort

Wer jetzt die treibende Kraft hinter der Veröffentlichung war, ist nicht sicher, aber irgendjemand schien zu finden, dass ein Statement nötig war. "Wir sind erschüttert von den Bildern und Berichten, die aus dem Nahen Osten kommen", begann die Erklärung. "Tausende von unschuldigen palästinensischen Zivilisten wurden bei israelischen Luftangriffen getötet und Millionen von Zivilisten wurden vertrieben und haben keinen Zugang zu Essen, Wasser, Medikamenten oder lebensnotwendigen Gütern. Eine große Zahl dieser Opfer sind Kinder".

Nach der Feststellung, dass "palästinensische Zivilisten geschützt werden müssen, Punkt", würdigte die Erklärung auch die israelischen Opfer des Hamas-Angriffs im vergangenen Monat, mit dem der ganze Konflikt begann. "Wir sind untröstlich über den schrecklichen Terroranschlag gegen unschuldige Zivilisten in Israel am 7. Oktober, unter denen sich auch viele Kinder befanden. Es gibt keine Situation, in der Angriffe auf Zivilisten akzeptabel sind", hieß es. "Wir verurteilen entschieden jede Form von Antisemitismus und Islamophobie." Ob Selena Gomez damit ihre Kritiker zum Schweigen bringt?

Bild: Jeffrey Mayer/Media Punch/INSTARimages.com/Cover Images