Selena Gomez: Fehde mit Dua Lipa? Blödsinn!

DE Showbiz - Wer folgt wem auf Instagram? Das ist eine wichtigsten Fragen im internationalen Promi-Zirkus, und Fans mit Social-Media-Spürnasen schauen ganz genau hin, wenn Stars andere Stars nicht mehr abonnieren. So geschehen im Fall von Selena Gomez (31). Die Sängerin und Schauspielerin ('Only Murders In The Building') schien plötzlich kein Interesse mehr an ihrer Kollegin Dua Lipa (28) zu haben.

"Das war ein Unfall!"

Schnell machten Gerüchte einer Fehde die Runde. Doch jetzt konnte Selena diese aus der Welt schaffen — es war alles nur ein dummes Versehen, wie sie im Gespräch mit ‘Fast Company' versicherte. "Das war ein Unfall!" so der Star. "Ich habe einfach nur mein Instagram aufgeräumt, und dann rief mich jemand an und sagte: 'Was ist denn mit Dua passiert?!’" Selena wies die Gerüchte nicht nur weit von sich, sondern hatte auch kurz nach deren Aufkommen ein Foto geteilt, auf dem sie ein Kleid trägt, welches aus der Zusammenarbeit von Dua Lipa mit Versace stammt. In der Bildunterschrift hieß es: "Ein kleiner Versace/Dua-Moment."

Selena Gomez gegen den Rest der Welt?

Doch es ist nicht das erste Mal, dass es Missverständnisse rund um Selena Gomez und ihre Kolleginnen gab. Vor Kurzem wurde ihr auch eine Fehde mit Miley Cyrus nachgesagt, nachdem beide Sängerinnen den Release ihrer neuen Singles für den gleichen Tag ankündigten. Keine Absicht, nur ein Zufall, hieß es von Selenas Seite. "@mileycyrus und ich bringen bald eine Single heraus und zwar am gleichen Tag. Wir sind Freundinnen, SEIT DER KINDHEIT Ich freue mich auf den 25. August!!!" versicherte Selena Gomez ihren aufgebrachten Fans.

