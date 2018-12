Allgemein | STAR NEWS

Selena Gomez: Von der Therapie direkt in den Schnee

Aufatmen bei allen Fans von Selena Gomez (26).

Die Sängerin ('My Heart wants what I want') scheint sich auf dem Wege der Besserung zu befinden. Zur Erinnerung: Im Oktober war Selena Gomez gleich zwei Mal in eine psychiatrische Klinik gebracht worden. Sie hatte einen Nervenzusammenbruch erlitten, viele vermuten, es habe sich dabei um die emotionalen Spätfolgen ihrer Nierentransplantation gehandelt. Zudem ging es ihr auch körperlich schlecht, die Anzahl ihrer weißen Blutkörperchen war nach der Transplantation alarmierend niedrig. Doch die dunklen Zeiten scheinen hinter der süßen Sängerin zu liegen, denn neue Fotos auf Instagram sprechen eine deutliche Sprache: Wir sehen Selena Gomez im Skiurlaub im kalifornischen Resort Big Bear, entspannt, strahlend im Sonnenschein. Weil Skiurlaub ja allein nicht wirklich Spaß macht, hat sich der Star auch gleich ein paar Freundinnen eingeladen. Gemeinsam mit Schauspielerin Bailee Madison (19) und Model Connar Franklin (21) tobt Selena Gomez durch den Schnee. Die Fotos erschienen auf den Instagram-Accounts ihrer Reisebegleitungen, doch Fans der Sängerin erspähten sich natürlich umgehend und waren außer sich vor Freude, ihr Idol endlich wieder glücklich zu sehen. "Vielen Dank, dass du das gepostet hast, wir haben sie so vermisst", kommentierte eine Anhängerin, während eine andere schrieb: "Damit machst du Selenators so glücklich!" Es scheint, als gehe es für Selena Gomez jetzt wieder steil bergauf - nicht nur auf dem Berg.