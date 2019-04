Allgemein | STAR NEWS

Selena Gomez: Viele Premieren beim Coachella Festival

Selena Gomez (26) dürfte wohl eines der ereignisreichsten Wochenenden ihres Lebens hinter sich gebracht haben. Am Freitag [12. April] war die Musikerin ('Back to Your') völlig überraschend an der Seite von Cardi B (26, 'Please Me') beim Coachella Musikfestival in Indio, Kalifornien aufgetreten. Zusammen hatten die beiden Damen das DJ-Set von DJ Snake (32, 'Lean On') bereichert, um den gemeinsamen Song 'Taki Taki' zu performen. Für Selena war das nur eines von mehreren Premieren.

Das erste Mal Coachella

Zwar war Selena Gomez schon 2017 auf dem Coachella anwesend, begleitet damals aber nur ihren früheren Partner The Weeknd (29, 'Starboy') zu seinem Auftritt. Bühnenluft konnte Selena bisher noch nicht auf dem beliebten Festival schnuppern - bis zu letztem Freitag. Nachdem DJ Snake einen musikalischen Tribut an Rapper Nipsey Hussle (†33, 'Double Up') geleistet hatte, betraten Cardi B und Selena völlig überraschend die Bühne. Die Performance des Songs 'Taki Taki' war damit nicht nur der erste Coachella-Gig für den einstigen Disney-Star, sondern die erste Live-Aufführung des Tracks überhaupt.

Rückkehr 2019

Bisher war es 2019 ruhig um Selena Gomez. Im Mai vergangenen Jahres war sie auf der Reputation-Tour von Taylor Swift (29, 'Shake It Off') zu Gast, um dort den gemeinsamen Song 'Hands to Myself' zu singen. Seitdem hatte sie sich aus gutem Grund zurückgezogen: Im Oktober hatte sie sich aufgrund von Depressionen und Angstzuständen in ärztliche Behandlung gegeben. Es ist also schön zu sehen, dass es Selena Gomez offenbar wieder besser geht.

