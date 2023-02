Allgemein | STAR NEWS

Selena Gomez verkündet Digital Detox: „Alles ein bisschen albern“

DE Showbiz - Sie ist auch ohne Instagram ein großer Star. Selena Gomez (30) kann es sich leisten, Social Media erst einmal den Rücken zu kehren. Am Donnerstag kündigte die Sängerin und Schauspielerin auf TikTok eine digitale Fastenzeit an.

"Es ist mir egal"

"Es geht mir gut", erklärte der Star in dem Clip. "Ich liebe, wer ich bin, es ist mir egal. Ich bin dick, ich bin es nicht, es ist mir egal. Ich liebe, wer ich bin, und ich nehme mir eine Auszeit von Social Media, denn das ist alles ein bisschen albern. Ich bin 30, ich bin zu alt für sowas." Sie versicherte ihren zahlreichen Fans: "Ich liebe euch so sehr". Früher oder später würde man sich sowieso wiedersehen. "Ich nehme mir einfach mal von allem eine Auszeit. Auch auf Instagram verabschiedete sie sich, teilte ein Foto mit ihren 382 Millionen Followern, auf dem sie in einem knappen Kleid genüsslich einen Cocktail schlürft.

Warum Selena Gomez Instagram löschte

"Ich habe das schon mal gelöscht, weil ich dachte, es ist vielleicht zu viel, aber egal...(Ich lege eine Pause auf Social Media ein)", schrieb Selena Gomez zu dem Foto. Erst vor wenigen Tagen hatte sie gegenüber 'Vanity Fair' gestanden, dass sie Instagram von ihrem Smartphone gelöscht habe. Sie habe dafür ein eigenes Team, welches sich um ihren Account kümmert. "Leute können mich hässlich oder dumm nennen, was auch immer, aber diese Leute gehen so ins Detail. Sie schreiben ganze Absätze, ganz spezifisch und gemein, ich würde die ganze Zeit nur heulen. Ich hatte Angststörungen, ich konnte es nicht mehr." TikTok kann sie immerhin noch bewältigen, denn es sei "weniger toxisch". Immerhin: Gelöscht hat Selena Gomez keine ihrer Social-Media-Präsenzen.

Bild: BauerGriffin/INSTARimages.com