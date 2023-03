Allgemein | STAR NEWS

Selena Gomez v Hailey Bieber v Kylie Jenner: Was für ein Drama!

DE Showbiz - Schauspielerin Selena Gomez (30) appellierte an ihre Fans auf TikTok doch ein bisschen netter zueinander zu sein. Wohl zu Recht, denn momentan geht es rund auf Social Media, denn die Welt vermutet, dass Hailey Bieber (26) die Ex ihres Mannes Justin Bieber (29) nicht mehr so gut leiden kann. Dies machte sie zum Hassobjekt von Selena-Fans.

"Nur Gutes für alle"

Die Sängerin postete nun ein Make-Up-Video auf TikTok und schrieb darunter: "Bitte, bitte seid freundlicher und nehmt Rücksicht auf die psychische Gesundheit anderer. Mein Herz war schwer und ich will nur Gutes für alle. All meine Liebe." Jetzt kann man spekulieren und, seien wir mal ehrlich, wir wollen spekulieren, dass sich dies an ihre Fans richtet, die sich momentan auf alle stürzen, die es ihrer Meinung nach auf ihr Idol abgesehen haben. Und da steht Hailey Bieber in ihren Augen an vorderster Front, weil die sich angeblich in einem Video zusammen mit Kendall Jenner über die Gewichtszunahme von Selena lustig gemacht hat. Was, wenn es denn stimmen würde, schon ein wenig fies wäre. Die Darstellerin leidet nämlich unter der Krankheit Lupus und erklärte, dass die Medikamente der Grund für ihr fluktuierendes Gewicht seien.

Selena Gomez und die Augenbrauen-Saga

Und dann gab es da noch die Augenbrauen-Saga. Selena Gomez hatte in einem Video zugegeben, dass sie es da wohl ein wenig übertrieben habe. Daraufhin veröffentlichte Kylie Jenner, eine gute Freundin von Hailey, ebenfalls ein Video, das sich angeblich darüber lustig macht. Das fanden einige gar nicht gut und verließen empört den Instagram-Account der Make-up-Unternehmerin, die sich wiederum beschwerte, dass sie "zu weit gehen" und etwas "aus dem Nichts fabrizieren" würden. Das hat aber nichts genutzt, denn fortan war sie nun nicht mehr die Frau mit den meisten Followern, denn diese Ehre kommt nun ausgerechnet der angeblich geschmähten Selena Gomez. Die hat 394 Millionen aufgeregte Follower, dabei macht sie gerade eine Pause auf Instagram. Eine gute Gelegenheit für alle, mal tief durchzuatmen.

Bild: Dave Allocca/StarPix/Startraksphoto.com/Cover Images