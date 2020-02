Allgemein | STAR NEWS

Selena Gomez steigt ins Beauty-Business ein

DE Showbiz - Tolle News für alle Fans von Selena Gomez (27): Die Sängerin ('Wolves') startet jetzt mit ihrer eigenen Kosmetik-Marke durch. Ihr Label hört auf den Namen 'Rare Beauty', den sie vom Titel ihres dritten Albums ('Rare') abgeguckt hat. Hinter Selenas neuem Projekt steckt eine starke Message, die so manchen überraschen dürfte.

Starkes Statement von Selena Gomez

Zwei Jahre lang habe sie an der Beauty-Linie gearbeitet, enthüllte die Musikerin auf Instagram. Im Sommer werden die Fans dann in der Lage sein, ihre Produkte erwerben zu können. In einem kurzen Videoclip gibt es bereits erste Eindrücke. Unter anderem stellt die hübsche Brünette einen Lidschatten, Lippenstift und Rougepuder vor. Mit 'Rare Beauty‘ will Selena ein Zeichen im oft oberflächlichen Kosmetik-Markt setzen. "Rar zu sein bedeutet, dich selbst anzunehmen“, erklärte sie. "Ich habe damit aufgehört, perfekt sein zu wollen. Ich will einfach ich sein."

Mehr als Make-up

Der Künstlerin ist es wichtig, ein positives Vorbild für junge Mädchen zu sein. "Ich will, dass wir alle damit aufhören, uns miteinander zu vergleichen, und einfach unsere Einzigartigkeit annehmen", forderte sie. "Du wirst nicht von einem Foto, einem Like oder Kommentar definiert. 'Rare Beauty‘ dreht sich nicht darum, wie dich andere Leute sehen, sondern darum, wie du dich selbst siehst." Die Fans sind schon jetzt Feuer und Flamme für Selenas Herzensprojekt. Auf Instagram hat das Label bereits mehr als eine Million Follower.