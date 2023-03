Allgemein | STAR NEWS

Selena Gomez: Sängerin und Schauspielerin durchbricht Instagram-Schallmauer

DE Showbiz - Wenn sie postet, erreicht sie Menschenmassen, die einem halben Kontinent entsprechen: Selena Gomez (30) ist die erste Frau, die auf Instagram die Schallmauer von 400 Millionen Followern durchbrochen hat. Zum Vergleich: In ganz Europa wohnen 746 Millionen Menschen.

Die Stars auf Instagram

Kein Wunder, dass Fans die Sängerin und Schauspielerin ('Only Murders In The Building') am Wochenende zur ungekrönten Queen von Instagram erklärten. Denn nur zwei Menschen weltweit locken regelmäßig noch mehr Abonnent*innen auf ihren Account: Fußballer Lionel Messi (35) mit 443 Millionen Followern und dessen ewiger Rivale Cristiano Ronaldo (38), der zumindest abseits des Platzes mit 563 Followern die unangefochtene Nr. 1 ist — und das schon seit Jahren. Erst vor wenigen Wochen hatte Selena Gomez Kylie Jenner überholt, und jetzt schrieb sie mit 401 Millionen Followern Instagram-Geschichte.

Selena Gomez' Botschaft an ihre Fans

Keine schlechte Leistung, hatte Selena Gomez doch erst im letzten Monat verkündet, eine kleine Pause auf Social Media einlegen zu wollen. Dieser Entschluss hielt aber nur ein paar Tage. Am Sonntag feierte der Star gemeinsam mit seinen Followern: "Ich wünsche, ich könnte alle 400 Millionen von euch umarmen", jubelte Selena in der Unterschrift zu einer Bilderserie, in der sie Fans umarmt und mit ihnen posiert.

Andere Promis gratulierten der Rekordhalterin, darunter Tennis-Legende Serena Williams, die einfach nur schrieb: "Love you!!!!" Ein Gefühl, welches sie mit 401 Millionen Fans von Selena Gomez teilt.

