Selena Gomez: Mit Männern doch noch nicht abgeschlossen?

DE Showbiz - Selena Gomez (28) wurde von Amors Pfeil getroffen. Die Musikerin hatte bereits einige prominente Partner, war sie doch mit Justin Bieber (26), Nick Jonas (28) und The Weeknd (30) zusammen. Nun hat sie in einem Basketball-Star eine neue Liebe gefunden.

Er heißt Jimmy und sieht gut aus

Der Glückliche heißt Jimmy Butler und spielt für den Club Miami Heat auf dem Feld. Erst im vergangenen Monat waren Selena und Jimmy beim gemeinsamen Abendessen in einem New Yorker Restaurant gesichtet worden. Das romantische Candle Light Dinner scheint beiden gefallen zu haben, denn ein Insider hat nun verraten, dass Selena und Jimmy im Anfangsstadium einer Beziehung sind. Dabei hatte die Sängerin erst im September dieses Jahres in einem YouTube-Interview erklärt, dass sie es nicht eilig habe, einen Partner zu finden.

Selena Gomez erwischte es plötzlich

Selenas Grund? Männer seien eine Menge Arbeit, so der Star damals seufzend. Ob Jimmy weniger Arbeit bedeutet als die meisten anderen Männer? Zumindest hatte Selenas Aussage ihre Fans überrascht, schließlich handeln ihre Songs doch vom Suchen und Finden der Liebe: "Es ist schon komisch, dass ich Texte veröffentliche, in denen ich sage, ich will einen Freund und so … Ich denke mir dann, ich meine das gar nicht so." Ihr neuer Freund Jimmy Butler war zuvor mit dem Model Kaitlin Nowak zusammen, mit der er eine gemeinsame Tochter namens Rylee hat, die im vergangenen Jahr zur Welt kam.