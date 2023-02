Allgemein | STAR NEWS

Selena Gomez: Medikamente führen zu Gewichtszunahme

DE Showbiz - Schauspielerin Selena Gomez (30) weiß, dass sie als Star unter Dauerbeobachtung steht und jede Veränderung kommentiert wird. Seit ein paar Jahren wird nun über ihr Gewicht diskutiert, das sich immer mal wieder verändert.

"Niemand kennt die wahre Geschichte"

Die Amerikanerin ist sehr offen, wenn es um ihre Gesundheit geht, sei es ihre mentale oder physische. Sie offenbarte unter anderem, dass sie an der Autoimmunkrankheit Lupus leidet. In einem TikTok-Livestream mit ihren Fans verriet sie am Donnerstag (16. Februar), dass sie deshalb Medikamente nehmen muss. "Wenn ich sie nehme, neige ich dazu, viel Wasser einzulagern, und das ist ganz normal. Wenn ich die Medikamente abgesetzt habe, nehme ich ab", erzählte der Superstar und ermutigte andere, die in einer ähnlichen Situation stecken. "Ich wollte nur allen da draußen Mut machen, die sich für das schämen, was sie gerade durchmachen, und niemand kennt die wahre Geschichte."

Selena Gomez ist nunmal kein Model

Selena Gomez betonte auch, dass es auch nicht ihr Job sei, superdünn zu sein: "Ich bin nunmal kein Model!" Außerdem sei ihre Gesundheit wesentlich wichtiger als ein paar Pfund mehr auf den Hüften. Die Medikamente helfen ihr, sich wohler zu fühlen. Und darum geht es ja auch. Sie wollte ihre Millionen von Fans ermutigen, die richtigen Prioritäten zu setzen. "Ich möchte nur, dass ihr Leute wisst, dass ihr schön und wunderbar seid. Ja, wir haben Tage, an denen wir uns vielleicht wie Schei** fühlen, aber ich möchte lieber gesund sein und auf mich selbst aufpassen."

Und allen diejenigen, die es nicht lassen können, fiese Kommentare auf Social Media zu hinterlassen, weil sie ihrer Meinung zu dick geworden ist, zeigte Selena Gomez den virtuellen Finger. "Haut ab, es bringt doch nichts, die Leute wegen ihrer Figur zu beschämen." Recht hat sie!

Bild: Dave Allocca/StarPix/Startraksphoto.com/Cover Images