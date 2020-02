Allgemein | STAR NEWS

Selena Gomez: Kommt, ihr Hübschen, modelt für mich

DE Showbiz - Selena Gomez (27) ist ein Allround-Talent. Die brünette US-Amerikanerin startete als Schauspielerin durch, ist mittlerweile gefeierte Sängerin und erfolgreiche Influencerin, die eigene Marken ins Leben gerufen hat. Dazu kommt nun Rare Beauty, eine neue Make-up-Linie, die Selena Anfang Februar angekündigt hatte.

Macht alle mit!

Am Donnerstag (27. Februar) überraschte die Sängerin schließlich mit einem Post auf Social Media, in dem sie deutlich machte, dass sie Fans im Besonderen und Mitgliedern der Öffentlichkeit (sprich Nicht-VIPs) im Allgemeinen die Chance gibt, sich als Model für die anstehende Marketing-Kampagne zu bewerben: "Unser erster #WeAreRare Aufruf an die Öffentlichkeit hat begonnen, und wir freuen uns, diese Gemeinschaft gemeinsam aufzubauen. Es geht nur darum, was dich ausmacht. Wir würden gerne deine Stimme hören, um dich Teil dieser Geschichte werden zu lassen."

Selena Gomez will reden

In einem Statement wird ausgeführt, worum genau es geht: "Rare Beauty hat es sich zur Aufgabe gemacht, Schönheit darin zu finden, was die Gesellschaft als nicht perfekt empfindet. Wir wollen eine Gemeinschaft bilden, die Gespräche über Schönheit, das Selbst, Akzeptanz und psychische Gesundheit führt." Der Wermutstropfen für alle deutschen Selena-Fans: Teilnehmen können nur Menschen, die in den USA wohnen und mindestens 18 Jahre alt sind. Sie können sich dann online bewerben und eine Geschichte einreichen, die erklärt, was sie besonders macht. Die ersten Gewinner werden am 9. März bekannt gegeben. Die Beauty-Produkte von Rare werden im Sommer vorgestellt.